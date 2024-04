Aprueba cabildo licencia temporal a Biby

El Cabildo del Ayuntamiento de Campeche aprobó la solicitud de Biby Karen Rabelo de la Torre, para separarse de manera temporal del cargo como alcaldesa, y en su lugar quedó como interina Martha Alejandra Camacho Sánchez, segunda regidora.

De manera unánime, los integrantes del Cabildo aprobaron la solicitud de Biby Rabelo, quien buscará este 2 de junio ser reelecta como alcaldesa. La licencia entra en vigencia mañana.

Antes, agradeció el apoyo recibido de quienes formaron su gabinete, del Cabildo y de la ciudadanía.

Traicionada por las lágrimas, tocó el tema del Smapac al hacer un reconocimiento extensivo a sus directivos, y confió en que la verdad y la justicia saldrán a la luz.

Se dijo orgullosa de los resultados alcanzados, y aceptó que falta un montón por hacer, pues hay muchas necesidades en la calle, en servicios públicos, y se trabaja para resolverlos.

No ha sido nada fácil, pero agradezco a Dios porque sin él no pudiera, él me da fuerza, dirección y me ayuda, agregó, y las lágrimas brotaron de nuevo.

Por congruencia y responsabilidad, dejo el cargo para competir en igualdad de condiciones con todos, sentenció.

De Eliseo Fernández dijo: “No puede estar por la persecución política que enfrenta”.