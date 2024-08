¿AMENAZA? ANUNCIO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA EL IEEC SE DA EN EL CIERRE DE RESOLUCIONES: MEDINA FARFÁN

Desde la Fiscalía Anticorrupción pareciera que mandan mensaje de amenaza a los consejeros, de que ellos traen cola que les pisen, cuando se está en el cierre de resoluciones definitivas en los temas electorales, lo cual es particularmente interesante, opinó legislador Ricardo Medina Farfán.

Lo anterior, en torno a las afirmaciones del titular de la Fiscalía Anticorrupción, de que se pedirán órdenes de aprehensión contra funcionarios y consejeros del IEEC.

También consideró interesante conocer contra quiénes serán libradas órdenes de aprehensión, pues se ha especulado y dicho mucho sobre posibles malversaciones y desvío de recursos en el IEEC.

Esperamos saber en qué se basa, pues en gran medida, mucho de esto se identificó, se habló y, en base a las auditorías, correspondía a la administración de Mayra Fabiola (Bojórquez González), la anterior presidenta, por eso esperamos ver si, efectivamente como dice el fiscal anticorrupción, van a liberarse órdenes de aprensión, en base a qué.

Y lanzó preguntas: “¿Y quiénes son los responsables? ¿Son gente de esta administración? ¿Corresponde a recursos de este ejercicio o corresponde a recursos del ejercicio de Mayra Bojórquez? ¿A Mayra se le va a aplicar responsabilidades? ¿A Lirio (Suárez Améndola) se le va a aplicar responsabilidades? ¿A los que están actualmente enfrente?”.

Además, cómo lo dedujeron, porque normalmente para integrar una investigación de este tipo tiene que haber de entrada una auditoría, una identificación de irregularidad, y quienes hacen ese tipo de señalamientos son el Órgano Interno de Control, que tiene dos años de no existir y por eso no ha habido auditorías ni trabajos de investigación, y la Asecam, que estuvo buen rato sin titulares, y aunque realizó señalamientos, no derivaron en responsabilidades penales.

En cuanto a las probables denuncias penales que interpondría la Fiscalía Anticorrupción, dijo que “suena particularmente interesante, estamos ya en el cierre de resoluciones definitivas en los temas electorales, y justamente pareciera que se manda un mensaje de amenaza a los integrantes del IEEC, como diciéndole, ahí les van ahora órdenes de aprehensión”.

Planteó que próximamente se discutirán temas “que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de recursos públicos en las campañas, y esta semana recibimos la notificación donde se iniciaba la integración de un expediente por la presentación de una denuncia desde marzo pasado ante el IEEC, por malversación de recursos o desvío de recursos públicos, del Gobierno, en apoyo a Morena en las campañas”.

Estamos a favor de que se castigue y persiga la corrupción, de sancionar a quienes incurren en irregularidades, pero todo tiene que ser transparente y o caer en la tentación de usar los organismos o acciones legales para amedrentar, generar y causar condiciones que permitan favorecer decisiones políticas, recalcó Medina Farfán.

