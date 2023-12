Alertan por robos a beneficiarios de Bienestar

Coludidos al parecer con personal de instituciones bancarias, delincuentes vinculados a una red de fraude cibernético, que se identifican como personal de la Secretaría de Bienestar, roban a personas de la tercera edad el recurso que les otorga el Gobierno Federal.

La señora Elvira del Carmen Encalada estuvo a punto de ser una víctima más.

¿Cómo estuvo la situación, señora? ¿Me pudiera decir?, se le dijo: “Sí, lo que pasa es que me hablaron de Xalapa, Veracruz, tengo el número del teléfono –564 36 75 695–, y me habló una señora que me dijo que era de Bienestar.

“Entonces, me preguntó que si me habían dado completo el dinero de mi apoyo. Yo le dije que sí me lo habían dado, pero me dijo que me correspondían los nueve mil 600 pesos, a lo que respondí que a mí nada más me dieron cuatro mil 800”.

Y me preguntó –detalló–, que cómo cobraba yo, y le dije que tengo mi tarjeta y ahí fue donde me preguntó que dónde cobraba mi pensión.

Sin pensar que estaba siendo sometida a interrogación para revelar datos y despojarla de su dinero, doña Elvira confirmó la banca donde cobra la pensión, con el ofrecimiento de que le sería entregada la cantidad faltante.

Ella me dijo –narró la afectada–, es muy fácil, ahorita hablamos al banco para que le hagan la solicitud y que le den lo restante de Bienestar, los cuatro mil 800 que le hacen falta. Y de ahí, según me pasó al banco, y como vi que sí apareció mi banco le confirmé”.

Me empezaron a preguntar, así como si fuera el banco, y al final me dijeron que tenía un préstamo de 13 mil pesos.

“A ella se lo autorizaron, por eso creo que es gente del mismo banco, porque cuando yo pido prestado tengo que ir a la sucursal para que me lo autoricen”.

La cosa es que cuando ya tenía el préstamo, me pidieron que pusiera la cantidad de seis mil 800 pesos en una pantalla que apareció en mi teléfono, pues yo estaba en mi banca electrónica, puse la cantidad, pero por exceder el tiempo de respuesta se bloqueó y ya no hice la operación, así que no me pudo robar nada, recordó.

“Yo llevé el número al banco y el empleado me dijo que sí es una red de fraude”.

Doña Elvira acepta que fue tomada por sorpresa y que estuvo a nada de caer en manos de los delincuentes, por lo que pidió a los beneficiarios de Bienestar estar alertas para no ser víctimas del engaño y ser despojados de su pensión.