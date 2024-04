Abud prefiere pagar seguridad privada y no mejorar salario al personal universitario: Claudia Escobedo

Pasará a la historia por tener dos huelgas; campus en Municipios también se sumaron a la protesta

El rector José Alberto Abud Flores no contrata a nuestros hijos, pero para pagar seguridad privada no escatima y paga más de cuatro mil 500 pesos a la quincena a cada elemento, recriminó Claudia Eunice Escobedo Pech, al denunciar que tras estallar la huelga apareció el personal predilecto de la autoridad universitaria, pese a que los inconformes no están dentro de las instalaciones.

Y subrayó: “En estos momentos tenemos dos huelgas, por lo cual el rector es quien va a pasar a la historia, no yo”.

De la seguridad privada, expresó que es otra muestra de las violaciones graves a nuestro contrato colectivo de trabajo, expresó, y reveló que hasta el momento ninguna autoridad de la Universidad se les ha acercado a ofrecer negociación.

“Nos reportaron que el Centro de Investigaciones Biomédicas está cerrado y quedaron animales que deben ser atendidos, lo que ellos van a mostrar como incidencia pero no es parte de nosotros, y ni siquiera lo que es parte de la Universidad fue resguardado”.

Además, informó que los campus de los Municipios se sumaron al movimiento de protesta, que están en espera de la confirmación de instalar mañana a las 6 de la tarde una mesa de negociación, y que rotarán guardias para vigilar.