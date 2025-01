16 MILLONES INVIRTIÓ LAYDA EN REMODELACIÓN DE PALAPA Y CON LOS VIENTOS SE LE ABRIERON HUECOS: LOCATARIA

Tras el incendio registrado el viernes 24 de enero en las palapas del muelle de 7 de agosto, la señora Claudia Castillo declaró que el gobierno del estado se comprometió reponer las pérdidas ocasionadas en el siniestro, “Que va a reponer todo lo que se perdió, que no fue tanto, lo que sí la palapa es pérdida total…”.

Denunció que la gobernadora informó que invirtió 16 MDP en la reparación de las palapas pero no estuvo bien hecha: “esa palapa que todavía se estaba reparando y no se terminaba, también la palapa que ya habían terminado que por el norte ya tenía huecos porque yo me imagino que no estaba bien tejida”… “16 Millones de pesos costó la remodelación de las palapas”..

Castillo destacó que en su momento le solicitaron a la gobernadora que no pusiera paja porque era inflamable, después de este siniestro le vuelven hacer el exhorto que cambie del material, “Esperemos que nos escuchen y nos hagan ese cambio”, “Que nos apoyen con eso para el próximo proyecto, que quiten ese material, que la verdad es bomba de tiempo para nosotros”, enfatizó, exigiendo una reconstrucción segura y eficiente para evitar futuros riesgos.