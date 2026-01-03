“SE HIZO JUSTICIA POR TANTA S∆NGRE DERRAMADA”; MILES DE VENEZOLANOS FESTEJAN EN MIAMI LA CAPTURA DE #MADURO
Tras el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de la captura de Nicolás Maduro, en Miami miles de venezolanos salieron a las calles aún de madrugada para celebrar la liberación de Venezuela por parte de los Estados Unidos.
Algunos ciudadanos bailaron, otros lloraron y unos más aseveraron: “Se hizo justicia por tanta sangre derramada”.
Hoy 3 de enero de 2026 es día de fiesta en Venezuela.
Tomado de Telemundo.