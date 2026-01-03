sábado, enero 3, 2026
Lo último:
Internacionales

“SE HIZO JUSTICIA POR TANTA S∆NGRE DERRAMADA”; MILES DE VENEZOLANOS FESTEJAN EN MIAMI LA CAPTURA DE #MADURO

Tras el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de la captura de Nicolás Maduro, en Miami miles de venezolanos salieron a las calles aún de madrugada para celebrar la liberación de Venezuela por parte de los Estados Unidos.
Algunos ciudadanos bailaron, otros lloraron y unos más aseveraron: “Se hizo justicia por tanta sangre derramada”.
Hoy 3 de enero de 2026 es día de fiesta en Venezuela.

Tomado de Telemundo.

También te puede gustar

Desplazados guatemaltecos denuncian la grave situación que viven; piden ayuda

Joven era violada por su padre y hermano con el consentimiento de su madre

Pandemia de Covid-19 podría causar ola de daño cerebral, advierten científicos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *