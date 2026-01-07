“¿POR QUÉ QUITASTE LOS DULCES?”: 🥺 EL RECLAMO MÁS TIERNO DE UNA NIÑA A LA PRESIDENTA

Sheinbaum explica que el consumo frecuente puede provocar diabetes e hipertensión a largo plazo.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó los motivos por los que su gobierno decidió retirar los dulces de las escuelas, luego de que una niña le preguntara directamente por qué tomó esa decisión.

Entre risas y con un tono didáctico, la mandataria señaló que, aunque las golosinas pueden resultar agradables, su consumo frecuente provoca daños a la salud a largo plazo, como diabetes, hipertensión y otros padecimientos en la edad adulta.

Sheinbaum aclaró que los niños pueden consumir dulces en casa, siempre bajo la supervisión de sus padres, pero subrayó que en las escuelas debe promoverse una alimentación saludable. “Son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces”, expresó al responder al cuestionamiento infantil.

La presidenta reiteró que la medida busca fomentar hábitos saludables desde la infancia y prevenir problemas de salud en el futuro, más que prohibir el consumo de ciertos alimentos.