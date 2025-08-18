OPINIÓN: LA NUEVA CLASE POLÍTICA: MORENA, 4T 💩, LOS LÓPEZ BELTRÁN:

CINISMO, HIPOCRESÍA, MENTIRAS Y MANIPULACIÓN.

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

-Se pondera la honestidad y se actúa con engaños.

-Se promueve la integridad y andan en la inmoralidad.

-Se habla de decencia y actúan con desvergüenza.

1️⃣

👉🏻Un lema es “No mentir”, pero los gastos en Japón 🇯🇵 no es lo que escribió en su “carta aclaratoria”.

A Mario Delgado “le faltó” un cero a una de sus propiedades, no de Millón y medio de pesos, sino de 15 millones. Para Ripley.

2️⃣

👉🏻La Presidenta “olvida” que los sobornos de Carlos Ahumada sirvieron para pagar sus vacaciones en Europa con su entonces esposo Carlos Ímaz Gispert.

3️⃣

👉🏻Un segundo Mantra es “No Robar”, pero sus gastos superan en mucho sus ingresos. ¿Qué votante promedio de Morena puede pagar vacaciones en Portugal, Ibiza, Tokyo o Amsterdam?

4️⃣

👉🏻El trío demagógico lo cierra el “No traicionar”, pero todos ellos vienen del PRI, del PAN o del PRD; y cuando les faltan votos, compran a Yunes de Veracruz, a Sabino de Tabasco y Aracely Saucedo de Michoacán.

5️⃣

👉🏻Gritan: “Que privaticen la p*tª madre que los parió”, pero entre 1988 y 1994 ella y su pareja sentimental, Romeo Ruiz aprobaron TODAS las privatizaciones de Carlos Salinas.

6️⃣

👉🏻Acusa a Peña Nieto de que “La casa blanca” es un legado de corrupción e impunidad. Diciembre de 2017. Pero calla ante San Lorenzo, la casa blanca de San Román, la casa grande de Guadalupe, la casa de la Central, la casa donde residen las oficinas de Morena; las obras de arte, las joyas, las gasolineras… et al.

7️⃣

👉🏻Señaló que Peña Nieto “Es un inútil, militarización es señal de un presidente débil”. Eso decía Layda Sansores en 2016. Pero hoy, ella presume los hoteles de Calakmul que construyeron y administra… SEDENA. Y su Tren Ligero lo cuida la Guardia Nacional, adscrita a… SEDENA. El chiste se cuenta solo.

8️⃣

👉🏻”Estaremos mejor que Dinamarca 🇩🇰”… y hoy el sistema de salud es uno totalmente colapsado. Basta con ver los indicadores en el sector salud.

9️⃣

👉🏻”No vamos a endeudar al país”, hoy tenemos la deuda más alta en toda la historia desde que México 🇲🇽 es México. Ni el PRIAN llegó a tanto.

1️⃣ 0️⃣

👉🏻”Calderón sabía lo de Genaro García Luna”… ahhhhhh, pero Adán Augusto fue engañado por Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”.

1️⃣ 1️⃣

👉🏻La gaviota fue crucificada por la “Casa Blanca”, una actriz con décadas de carrera en Televisa no le era creíble que pudiera pagar una mansión de tales características. De pe-u-te-a no la bajaron.

Pero el Trivago mayor, José Ramón López Beltrán, un inútil sin cargos o trabajos conocidos, un huevón 🥚 🪺 de tiempo completo, le justificaron su “Casa Gris” en Houston, Texas.

Cinismo e hipocresía vil.

1️⃣ 2️⃣

👉🏻Más de Houston. A Peña le señalaron, y con razón, que contratistas del gobierno federal le hayan hecho trabajos particulares. Corrupto, bandido, ladrón. Pues bueno, fue EXACTAMENTE el mismo caso de la empresa “Baker Hughes”, contratista de Pemex durante el sexenio de López Obrador.

1️⃣ 3️⃣

👉🏻¿Libertad de prensa? Casos Puebla, la señora “Dato Protegido” y el imbécil de Sergio Gutiérrez; Noroña demandando a un ciudadano para que le ofrezcan “Disculpas públicas”… siiiiii, al mismo Chango León 🦧 🦁, un provocador y difamador de tiempo completo, de toda la vida.

El primero, promovido por el gobernador; el segundo Presidente de San Lázaro y el tercero, Presidente del Senado. El Poder absoluto en contra de ciudadanos incapaces de enfrentar las embestidas brutales.

1️⃣ 4️⃣

👉🏻¿Campeche?

Pues nada… la señora que en las tribunas de ambas Cámaras Federales, acusaba, insultaba, difamaba, agredía… pos no le gustó que la llamaran corrupta y ladrona. Embistió a Tribuna Campeche; a Jorge González Valdez; a Carlos Martinez; a Jesus Hubert Carrera y Abraham Alberto Martinez Caamal.

1️⃣ 5️⃣

👉🏻¿Ayotzinapa?

Estado gobernado por el PRD, en un ayuntamiento gobernado por el PRD… la culpa fue de… el PRI y Peña Nieto!!

Teuchitlán, Jalisco… gobernado por Movimiento Ciudadano… la culpa fue… de Alfaro y MC 🍊 !!!

Morena y la 4T se deslindaron de crímenes cuya investigación corresponden al Gobierno Federal. Mismas circunstancias, mismas agravantes… pero acciones diametralmente diferentes.

Una vez el cinismo y falta de 🥚 para asumir responsabilidades.

1️⃣ 6️⃣

👉🏻Goebbels y el sistema mediático que sostuvo al Nazismo el siglo pasado: repite una mentira mil veces, hasta que la conviertas en verdad.

Esa es la lógica de las mañaneras… la culpa de todo es del PRIAN, de Fox y Calderón. Llevamos siete años en mentiras para construir verdades de ficción.

Solo los pendejos las creen ya.

Ej.: no vamos a endeudar al país; nuestro sistema de salud es como Dinamarca; el AIFA es de los mejores aeropuertos del mundo… y otras tonterías así.

¿Lo peor? Que hay brutos que lo creen. Y sí, igual con la sociedad Alemana 🇩🇪, que años después, entendió y conoció del genocidio judío 🇮🇱.

1️⃣ 7️⃣

👉🏻Los martes de jaguar es ese espacio de circo 🎪, payasos 🤡, mentira y manipulación; con risas 🤣 y aplausos 👏 incluidos.

Igual que Chespirito en los ochentas.

¿La enorme diferencia?

Que ahí en Televisa las risas eran grabadas… aquí es un grupo de mandriles 🙈 🙉 🙊, de carne y hueso 🦴, que aplauden a rabiar… con tal de mantenerse como la corte de los idiotas.

1️⃣ 8️⃣

👉🏻Los chairos destazaban a los hijos de Fox y de Marta Sahagún; lo mismo que a los hijos de Angélica Rivera, aka <iLa Gaviota>. Pero ellos eran hijos de un empresario reconocido de Guanajuato, caso Fox; y de una actriz famosa en la época dorada de Televisa, caso Peña Nieto.

Los Trivagos: José Ramón, Andy y Bobby (Gonzalo), los tres López Beltrán; y el Chocoflan (Jesús Ernesto) López Gutiérrez, son personas que en su vida se les conoció actividad empresarial o cargos de relevancia pública o privada, que les permita presumir un capital privado de importancia. Pero hoy viajan en primera clase; estudian en Inglaterra; gastan cantidades enormes de dinero, como quedó acreditado en Japón 🇯🇵, con Andy; y con un nivel de vida exultante como se vio con la casa de Houston de José Ramón, con alberca de 30 metros y sala de cine particular.

1️⃣ 9️⃣

👉🏻Peña Nieto SÍ persiguió la corrupción. No lo digo yo. Lo señalan los casos César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz); Rodrigo Medina (Nuevo León); ￼Andrés Granier (Tabasco)… y así Michoacán, Nayarit y otros estados más. La 4T ha solapado a Rocha Moya en Sinaloa; Américo Villarreal de Tamaulipas; Adán Augusto de Tabasco; Rutilio Escandón de Chiapas.

Todos ellos acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

2️⃣ 0️⃣

👉🏻Hablan de “Fraudes Electorales”, pero la génesis de este movimiento lo fue la elección de 1988.

¿Quién fue el responsable de la “caída del sistema” de esa MISMA elección?

R = Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación del primer gobierno “neoliberal”… de 1982 a 1988 con De la Madrid.

Y después, secretario de Educación en el Salinismo. Todo con esa “cosa horrible” llamada PRI… ahora? Apapachado por la 4T.

Primero: revisionismo histórico.

Segundo: tengan tantita madre, por favor.

2️⃣ 1️⃣

👉🏻Persecuciones políticas en Campeche.

En contra de Alejandro Moreno y Eliseo Fernández.

¿Cuántas acusaciones han podido probar?

R = Ninguna.

2️⃣ 2️⃣

👉🏻Hablando de Alito… dejó: Distribuidor vial de la Av. Gobernadores cruce con Fco. I. Madero; parque acuático; parque Mouch Couoh; nuevo Puente de la Unidad; Ciudad Administrativa; Fuentes del Mar; Maping del Centro Histórico; Monumento del Ángel Maya (nuestro papá luchón); inauguró el Mega Drenaje Pluvial; la mayoría de todo ello con recursos locales.

¿Y aquí? ¿Cómo va la obra pública?

Cero. Todo robo, todo desfalco, todo demagogia.

2️⃣ 3️⃣

👉🏻Tenemos una crisis de deuda pública nacional. Sin embargo, estamos regalando gasolina a la dictadura cubana. Y contratando “médicos cubanos”, que es una especie de esclavitud muy bien disfrazada. Los pagos se van, no a los médicos o sus familias… no no no. Se van al gobierno de la Isla, que es lo que es: una dictadura comunista.

2️⃣ 4️⃣

👉🏻”Que España 🇪🇸 nos pida perdón!”. “Que ofrezca disculpas a México 🇲🇽 por la barbarie de la conquista!!!”.

Los chairos locos 😜 aplaudieron a rabiar!!!

Orangutanes 🦧 y Simios 🦍 felices!! 👏👏

Dos detalles:

Uno:

España 🇪🇸 NO existía aún en el Siglo XV. Nace, según algunos historiadores en 1492 con la caída de Granada; es decir, en la última década del S. XV.

México 🇲🇽 no era una nación independiente.

Según mis libros de historia nace a partir de 1810 y se consuma la Independencia con la entrada del ejercito Trigarante en 1821.

Dos:

La conquista y la caida brutal de Tenochtitlán fue con apenas unos cientos de la Corona española en 1521. Es decir, tres Décadas después de que Castilla financiara a Colón.

El saqueo, asesinatos y brutalidad en contra de los aztecas, vino de las demás etnias de la meseta central del altiplano del México de hoy. ¿La razón? Vivían dominados y oprimidos por el Imperio Azteca, que los sacrificaba y victimaba de vez en vez… 🙄

Tres doritos después… la esposa, una de los hijos y dos hermanos de López Obrador, solicitan la nacionalidad española.

Vaya cinismo!! Vaya hipocresía!! Vaya bola de pendejos que aún les creen!!!

2️⃣ 5️⃣

👉🏻Llegaron al Poder con las herramientas de la democracia. Sí, esa que muchos HEMOS construido, unos a partir de 1968 y 1971; y otros (nosotros) en 1988, 1997 y 2000, fundamentalmente.

Hoy, este grupo de infelices, están desarmando y desarticulando todos esos mismos mecanismos que usaron ellos con las reglas de la democracia y de la alternancia. HDP!

2️⃣ 6️⃣

👉🏻Derechos Humanos. Nació en el salinismo.

IFE hoy INE, nació en el Salinismo.

Hoy están callados y sometidos al poder. Son una extensión de la burocracia del oficialismo que gobierna.

Hoy callan, simulan y convalidas elecciones como la del Poder Judicial en la que participó MENOS del 10% de la población. Y hoy, hasta lo presumen!!

2️⃣ 7️⃣

👉🏻20-27 será la cita en las urnas en Campeche.

Quien “derrotó” a MC 🍊 y al PRI 🔴 hoy los persigue de forma infame.

Razones de honestidad o de lucha Vs la corrupción???

No.

Si fuera así, la primera detenida sería la ex Secretaria de Finanzas de Alejandro Moreno Cárdenas.

Y sabemos que eso nunca va a ocurrir… al menos no con Morena en Campeche.

La razón es más simple, mucho más sencilla… quieren ganar sobre la mesa lo que las urnas no le van a dar.

A no ser que este sea un pueblo de cobardes y agachados. Y yo espero que seamos lo que historia dice que somos: “Liberales y Heroicos Patriotas, que nacimos a orillas del mar”.

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼

Pd: de la DEA y de 🇺🇸 no hablé… pero si yo fuera ella, bajaría pronto todas esas fotos.