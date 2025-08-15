OPINIÓN: A FUEGO 🔥 LENTO | RAMÓN EL CORRUPTO

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Hoy es turno del peculiar profugo del norte de la República, avecinaba en Ciudad del Carmen y adoptado desde hace muchos años por la Sra. Gobernadora Layda Sansores Sanromán, cono activista, delincuente político, cuota de chantajes ,violentador en actos de terror político como los realizados en Carmen en la elección del 2027 , una noche de violencia y destrucción totalmente impune.

Colocado en negociación de chantaje en la Secretaria de Pesca , pretendió convertir su cargo en área de cabildeo para importar pescados – filete de Asia de cultivos donde ni los cerdos podían comer esos productos – pero en México se quiso presentar como solución alimemtaria .

Increíble verlo desempeñar su gran actuación en su cargo de PASTOR DEL CONGRESO de alma , corazón y vocación NEOLIBERAL EN LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX por el TRAIDOR A LA PATRIA ENRIQUE PEÑA NIETO Y presumir ser de los primeros Congresos ESTATALES EN APROBAR LA VILLANIA CONTRA EL PATRIMINIO NACIONAL, mientras Layda Sansores LES RECITABA A LOS LEGISLADORES LA MENTADAS MATERNAL DE SARAMAGO.

¡ASÍ O MÁS CÍNICOS !

Hoy RAMÓN OCHOA quiere ser Presidente Municipal del Carmen y confía en ver al decrépito ANÍBAL OSTOA como gobernador impuesto por ROMEO RUIZ ARMENTO- SU AMO- para cumplir el ciclo de sus proyectos de forajidos con suerte de saber cambiar de piel ,al igual que su MAESTRA BESTIAL.

Va a presumir de “sus logros” y del PLAGIO SIN PUDOR DEL PROYECTO MILLONARIO DEL PROGRAMA “CAMINOS SACA COSECHAS ” donde una simple auditoria Federal puede encontrar el hilo conductor a un despojo de muchos millones de pesos , DATOS EN PODER DE QUIÉN ESTO ESCRIBE .

Debe tener muy poca vergüenza o mucha confianza- junto con su protectora vitalicia- que nadia le podrá investigar y llegar a fondo en el tema donde se danzan a nombre de los 13 municipios de Campeche 2,750 millones de pesos en los supuestos 2,500 kms de CAMINOS SACA COSECHAS .

¿DE VERDAD EL GOBIERNO FEDERAL DE LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo permitirá semejante fraude a los campesinos y productores de los 13 municipios de Campeche ?

¿Acepta el Sr. Secretario de Atracos Rurales y Despojos Naturales Ing. RAMÓN OCHOA PEÑA y la TIA LAYDA una investigación al respecto ?

Con gusto esperamos la demanda BESTIAL o el debate donde gusten