MIENTRAS LA FISCALÍA PEDÍA “MORDIDA” A LA MADRE PARA AGILIZAR LA BÚSQUEDA, VEINTEAÑERA FUE ASESINAD∆ EN LA CDMX

A través de una publicación en sus redes sociales, el periódico digital Victoria Mx Noticias, dio a conocer el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, quien tras desaparecer al ir a una entrevista de trabajo fue hallada sin vida dentro de una bolsa en el edificio donde fue citada, pero lo indignante es que la madre Claudia Saldívar denunció que en la Fiscalía le pidieron “mordida” para agilizar la búsqueda.

El texto dice: “Edith Guadalupe Valdés Zaldívar salió de su casa en Iztapalapa el 15 de abril para una entrevista de trabajo en el edificio Murano, sobre avenida Revolución 829 de la Ciudad de México. Entró. Nunca volvió a salir. Su cuerpo apareció dentro de una bolsa, en el sótano del mismo edificio. Su familia denunció la desaparición ese mismo día. Entregaron videos, la ubicación GPS que Edith compartió con su tía antes de desaparecer. Entregaron absolutamente todo. ¿La respuesta?: ‘Espere 72 horas. A lo mejor se fue con el novio o con las amigas’”.

Pero, continúa, la indignación se multiplica con lo que reveló la madre, Claudia Zaldívar: un funcionario le pidió dinero “por debajo del agua para que empezaran la búsqueda y realizaran su trabajo”. Ella misma lo dijo frente a las cámaras: “Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo, y no se vale. Tengo los mensajes”. Una mordida para que la Fiscalía hiciera lo que ya le tocaba por ley.

Y agrega: “La familia tuvo que hacer sola el trabajo de la autoridad: rastrear el mototaxi, conseguir videos de vecinos porque las cámaras del C5 “no servían”, bloquear Eje 6 Sur para presionar. Y justo mientras protestaban, las autoridades por fin entraron y confirmaron lo peor: Edith estaba muerta dentro del edificio. Todo el tiempo estuvo ahí. “La fiscal Bertha Alcalde admitió ahora que habrá consecuencias administrativas y penales para los funcionarios que cometieron omisiones, pero la rabia no se contiene: si hubieran actuado cuando la familia entregó las pruebas, sin exigir mordidas, quizá Edith estaría viva. Un país donde la autoridad cobra por buscar a una hija. Un sistema rebasado, una sociedad podrida”.