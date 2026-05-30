HUACHICAMARÓN PROVENIENTE DE #ECUADOR @M£NAZ∆ CON LLEVAR A LA QUIEBRA A LA INDUSTRIA MEXICANA -ACUSAN COMPLICIDAD DE LAS ADUANAS

-ACUSAN COMPLICIDAD DE LAS ADUANAS

Productores de camarón de Sinaloa, Nayarit y Sonora advirtieron sobre una crisis en el sector debido al ingreso masivo de camarón ilegal procedente de Ecuador, el cual se comercializa a precios inferiores al producto nacional. De acuerdo con un videorreporte difundido por Noticias con Nacho Lozano, diariamente ingresan a México entre 20 y 30 tráileres cargados con este producto, pese a que no existen tratados comerciales ni relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los productores señalaron que el camarón ecuatoriano entra al país por distintas rutas terrestres y denunciaron presunta complicidad de autoridades aduaneras. Además, afirmaron que los costos de producción en Ecuador son considerablemente menores debido a subsidios gubernamentales, lo que genera una competencia desigual. También alertaron sobre la falta de controles sanitarios y advirtieron que esta situación podría provocar el cierre de empresas camaroneras mexicanas y la pérdida de miles de empleos.