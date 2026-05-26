HERMANA DE JOVEN ATROPELLADO DENUNCIA QUE “ESTÁ GANANDO EL PODER” Y PIDE VIDEOS DEL ACCIDENTE

En medio de la controversia por la liberación de la conductora involucrada en el accidente ocurrido sobre la avenida López Portillo, familiares de Adrián Uriel C.I. denunciaron públicamente que se intenta responsabilizar al joven de lo sucedido.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la hermana del joven ingeniero pidió apoyo ciudadano para obtener videos del momento del accidente registrado cerca de la glorieta conocida como “La Bola de Queso”, frente a una gasolinera.

En la publicación, acusaron que “está ganando más el poder que la verdad” y señalaron que comenzaron a circular versiones donde presuntamente se afirma que el joven se habría lanzado contra el vehículo de manera intencional.

La familia rechazó esa versión y aseguró que Adrián Uriel es una persona trabajadora y con deseos de salir adelante, por lo que solicitaron solidaridad ciudadana para reunir evidencias que permitan esclarecer los hechos.

También manifestaron inconformidad porque, aseguran, no existiría peritaje suficiente en la zona y porque la conductora involucrada ya fue puesta en libertad, situación que consideran injusta.

Mientras tanto, Adrián Uriel continúa hospitalizado en estado grave tras sufrir severas lesiones derivadas del accidente.