HALLAN C∆DÁVER EN ESTADO EN DESCOMPOSICIÓN CERCA DE LA CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA; TEMOR EN HABITANTES DE SANTA ROSA

En un terreno ubicado cerca de la carretera federal Campeche-Mérida, vecinos de Santa Rosa, en el Municipio de Tenabo, encontraron hoy un cadáver en estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros datos y testimonios, de inmediato dieron aviso a las autoridades y al lugar arribaron elementos policiacos y peritos, para confirmar el reporte, retirar el cuerpo e iniciar las diligencias de ley.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, las causas de su mu3rt3 y el tiempo que lleva sin vida.

Trascendió que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación, mientras los vecinos de Santa Rosa exigen más vigilancia y seguridad, pues el hallazgo les genera miedo.