¡EN RIESGO LAS TORTUGAS!; SEQUÍA Y CALOR EXTREMO FRENAN ANIDACIÓN Y ∆MEN∆ZAN LA SUPERVIVENCIA DE LAS CRÍAS

Denis Ángel Pérez Reyes, integrante de Ecoguardianes de la Laguna de Términos, informó que la temporada de anidación de tortugas marinas en Carmen avanza lentamente debido a la sequía, la falta de lluvias y los efectos del cambio climático. Explicó que especies como la carey, blanca y lora mantienen baja actividad en las playas, ya que normalmente salen a anidar después de tormentas o precipitaciones.

El ambientalista advirtió que el calor extremo y los cambios bruscos de temperatura afectan la viabilidad de los huevos y el nacimiento de las crías. También señaló que factores como la iluminación artificial, el ruido, el turismo y el tránsito de vehículos provocan que muchas tortugas abandonen las playas, situación que también afecta a otras especies como el charrán, ave migratoria que utiliza la zona para reproducirse.