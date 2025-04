EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 5 DE ABRIL DE 2025

NOROÑA, UN SINVERGÜENZA OLVIDADIZO.

¿Sabe usted a qué vino Gerardo Fernández Noroña a Campeche? A pasear, a comer y a pasarse bien el fin de semana con todos los gastos pagados. No hay razón que valide su visita para efectos de trabajo. Y en el avión tuvo la suerte de coincidir con el expresidente Felipe Calderón. De ese desencuentro nos hablan los Rozones publicados en La Razón de México. Reproducimos.

“Vaya episodio el que se vivió ayer en un vuelo a Campeche en el que coincidieron nada más y nada menos que el senador Gerardo Fernández Noroña y el expresidente Felipe Calderón. Fue el morenista el que empezó a calentar el momento con mensajes en la red social X, dónde publicó que iba en un avión “paniaguado” —como llama a los panistas—. “Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el Tomandante Borolas alias Felipe Calderón no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”. Luego se quejó del piloto al que calificó de lambiscón y al que señaló de haber batallado en el aterrizaje. Pero lo interesante ocurrió al momento del descenso, porque resulta que el hijo de Calderón, Luis Felipe, grabó el momento en el que el legislador pasa de largo. Y más porque ya en la sala del aeropuerto le cuestionó que de frente nada le dijera a su padre. Se miraron retadores Noroña y Luis Felipe un par de segundos… y de ahí no pasó. Pero con eso se están dando vuelo las redes para un lado y para el otro”.

Es una vergüenza que el “presidente del Senado” haga esos arguendes en redes sociales en vez de mostrar estatura política, tacto y diplomacia. Estos problemas se presentan usualmente cuando se da mucho poder a un pobre perro, como Noroña, que arrastra una cola demasiado larga, y a pesar de ello, anda juzgando a otros. ¿Tendría problemas de memoria?

Habrá que recordarle que desde que tomó protesta como legislador dejó de exigir justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa y peor aún, que recientemente intentó desacreditar que los zapatos encontrados en los campos de exterminio de Jalisco y Tamaulipas sean de personas reportadas como desaparecidas. Se exhibió como un servil lamebotas que carece de moral y que ya hasta la ideología perdió.

Peor aún, resultó muy macho para criticar en redes sociales, pero muy marica para decir las cosas de frente, como se lo hizo ver puntualmente Luis Felipe Calderón Zavala. Como cuando aplaude la austeridad franciscana en redes, pero olvida que viajó a Francia en la exclusiva business class de Air France y vacacionó en Navidad en los Estados Unidos. ¿Tendrá problemas de Alzheimer?

Por eso no está de más insistir en la pregunta: ¿Para qué lo trajo la goberladrona Layda Sansores con todos sus gastos pagados a Campeche?