EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR  | 31 DE MARZO DE 2025

IMPARABLE OLA DE VIOLENCIA.

Si febrero fue el mes mas sangriento del año, con 11 ejecuciones reportadas, marzo no se queda muy atrás. El corte al sábado 29 de marzo arroja ya 9 asesinatos, 6 personas baleadas y al menos 5 predios y vehículos balaceados. Aquí un breve recuento policial de los hechos.

El 6 de marzo un ganadero fue asesinado en Escárcega y una vivienda baleada en la ampliación San Nicolás, en Carmen. El 7 un hombre fue baleado en la colonia Vicente Guerrero. El 11 hirieron de un balazo al síndico de hacienda de Palizada, en Santa Cruz. El 13 balacearon la camioneta de una funeraria en Champotón. El 16 fue acribillado un joven en San Nicolás, Carmen. En Campeche el día 17 ejecutaron a un hombre en una brecha de la avenida Siglo XXI y balearon un taller en esa misma colonia.

El 18 fue baleada una camioneta en la Francisco Madero, de Carmen. El 22 balearon un comercio en la antigua carretera a Mérida. El 25, en Campeche, ejecutaron a dos personas en El Sinaí; en Pich balearon a dos personas, una de ellas falleció y un hombre fue baleado en Pixtún, Champotón. En Carmen el 26 un hombre fue baleado por resistirse a un asalto. En Campeche el 27 balearon a dos personas en Samulá, uno de ellos falleció. En Champotón el 29 ejecutaron a dos personas, una en Moquel y la otra en Carrillo Puerto.

Van 20 asesinatos en dos meses, pero la goberladrona Layda Sansores asegura con cinismo y desvergüenza que “va muy bien” la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez… ¿Está ciega o boba? ¿Le ganaron el amor y la pasión? ¿A eso le llama “tener éxito”?

Recordemos que al inicio del nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, la guanajuatense Muñoz Martínez recomendó a los campechanos acostumbrarse a esta inseguridad. ¿Qué sabía? ¿Por qué hasta hoy no la ha citado a declarar la Fiscalía? ¿Por qué la encubre la bancada morenista en el Congreso del Estado? Es ella, sin duda, la única sospechosa y culpable de esta alarmante inseguridad que ha robado la tranquilidad a Campeche.

De nada sirve que conteste el teléfono de madrugada, que esté pendiente, que no descanse, que siempre este en el trabajo… si no da resultados a la ciudadanía. O es que como hemos planteado ya muchas veces, ¿es su encomienda proteger a los delincuentes? Lo cierto es que hubo mayor seguridad en el gobierno anterior, al cual no le financió la campaña la delincuencia organizada.

¿Será esta la razón del declive en la seguridad? Usted opine.