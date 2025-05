EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE MAYO DE 2025

POR UN PODER JUDICIAL SUBORDINADO AL EJECUTIVO.

Con gastos pagados por el gobierno estatal, desde hace varias semanas activistas de Morena disfrazados de “Servidores de la Nación” recorren colonias y municipios de Campeche para instruir a las personas por quién deberán votar en la corrompida elección judicial federal de este domingo.

Excusan que sus visitas son para inscribir a la población a los programas sociales del Bienestar, aunque llevan boletas de práctica en mano con las que invitan a los vecinos a anotar y hacer sus “acordeones” con los nombres de los que “están a favor de Morena”. Además les informan los horarios en los cuales serán acarreados a votar y dónde se les entregaran sus respectivas tortas y jugos.

Se espera muy baja participación ciudadana en esta elección judicial, la cual está viciada de raíz, pues los ciudadanos sólo podrán elegir como jueces a aquellos previamente seleccionados por Morena. Es cierto que urgía reformar el Poder Judicial, mas no subordinarlo al Ejecutivo para corromperlo hasta la médula. Apuntamos el pasado sábado que la negación de la justicia refleja la ausencia de gobierno o autoridad en nuestra sociedad, lo que lleva al desorden, a la confusión y a la anarquía. Para allá vamos.

ELECCIÓN JUDICIAL NOS LLEVARÁ A LA DICTADURA.

Prevenía el maestro y jurista, Ignacio Burgoa Orihuela, que “sin la subordinación de todos los actos de poder público a las normas jurídicas, constitucionales o legales, se destruiría la democracia, entronizándose, en cambio, la autocracia, la dictadura o la tiranía, incluso por aquellos funcionarios que hubiesen sido electos por la voluntad mayoritaria del pueblo.”

Jueces, magistrados y ministros no deben ser votados públicamente para no estar sujetos a compromisos de campañas que eventualmente corromperán el Derecho y la Justicia. El objetivo de la elección judicial del domingo es quitarle al Poder Judicial su autonomía e independencia, las cuales son indispensables para mantener el Estado de Derecho.

Quienes redactamos esta columna te invitamos a NO participar en la elección judicial del domingo. Estarás renunciando a todas las libertades democráticas que hoy tienes, y aunque te digan lo contrario, no obtendrás la justicia que buscas, sino que la estarás perdiendo totalmente. No seamos parte de este patético retroceso democrático.