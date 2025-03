EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 MARZO 2025

APASIONADA DEFENSA DE LA INÚTIL MARCELA.

Bien dijo el diputado mocista Pedro Armentía López que a ningún funcionario se le ha perdonado tanto como a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. Y es que la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez ha probado y comprobado que el puesto le quedó enorme. Los campechanos no se explican por qué no le han pedido su renuncia. Y ante la crítica (no ataque) que recibe por su ineficiencia, salió su amoral patrona a defenderla.

“Marcela celebro cuando te atacan, quiere decir que estás bien… El trabajo que haces es de riesgo, de tenacidad. En la madrugada le hablas y te contesta. Siempre estás pendiente, nunca descansas. Siempre hay cosas, en una ciudad es normal que sucedan cosas que no son graves, pero que sí, siempre alteran y hay que tomar decisiones y acciones y Marcela siempre está en su trabajo concentrada, con un valor, con una fortaleza, pensando siempre en sus policías y mejorando una policía que verdaderamente es digna de elogio y de aplauso. La policía que tuvimos, con tantos pretextos, está quedando atrás en el olvido”.

Vamos por partes, que esta apasionada defensa da bastante de qué hablar. Se le critican sus nulos resultados. Que no pretenda la goberladrona victimizarla diciendo que la atacan, ¿o es que su fracaso nos debe inspirar lástima? Si le habla de madrugada y le contesta, ¿es porque la tiene al otro lado de la cama? No lo precisó. La gente normal duerme a esa hora.

Dice la goberladrona Sansores que es normal que en una ciudad pasen cosas que no son graves. Cierto. Lo grave es que estén pasando cosas que aquí no son normales: sigue creciendo la ola de violencia, ejecuciones, balaceras, cobros de piso, extorsiones y robos. ¿En verdad cree que Marcela Muñoz va bien?

Eso de que siempre está en el trabajo y nunca descansa es otra mentira. Cada tres meses vacaciona con los gastos pagados. En verano se la llevó a pasear a España, en Navidad y Año Nuevo se ausentó tres semanas, y hay versiones de que viajó recientemente a Argentina. Seguros estamos que no le compró souvenirs a sus policías, es más, ni pensó en ellos.

Los campechanos no creen que esta policía sea digna de elogio y aplauso. Menos aún después de ver a una oficial abofeteando a una mujer esposada en la parte trasera de una patrulla. El hecho causó indignación y repudio de la sociedad, que exige el cese de Marcela Muñoz.

Por último, le recordamos a la mentirosa, cínica, sinvergüenza y corruptísima mandataria que “esa policía que tuvimos” hizo a Campeche el Estado más seguro de México. Lejos de quedar “en el olvido”, sigue siendo referencia de que se puede lograr más cuando se hacen las cosas bien. Pero claro, al Gobierno anterior no le financió la campaña la delincuencia organizada. Esa es la gran diferencia