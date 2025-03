EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 28 MARZO 2025

INEFICIENTES, INCAPACES Y CÍNICAS.

¿Tuvo oportunidad de ver el Martes de la Rata Cínica? Si lo hizo, se debe haber dado cuenta la gran capacidad que tiene la goberladrona Layda Sansores para decir mentiras y estupideces. Zámpese este pibinal que sacó a relucir: “Te atacan en el grado en que tienes éxito, eso quiere decir que Marcela va bien”. Les preguntamos, a ella y a su amada momia, ¿quién las ataca?

Porque ninguna de las dos ha tenido éxito en sus respectivas encomiendas. Layda Sansores mantiene la economía de Campeche en decrecimiento desde hace tres años, y ha sido incapaz de atraer inversiones y de generar empleos. La atención médica es paupérrima y continúa el desabasto de medicamentos. Su Gobierno, es un verdadero fracaso, gracias a que es una incapaz. ¿A qué éxito se refiere?

Y de la nefasta guanajuatense Marcela Muñoz, su único éxito es mantenerse en la nómina pese a no dar resultados, pues los reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional hablan por ella: bajo su mando aumentaron 47% los homicidios, 82% los feminicidios, 21% la violación equiparada, 364% los robos en casa habitación, 787% los daños a la propiedad, 137% el narcomenudeo y 958% las lesiones. Es una probada inútil. Demostrado está.

Vamos a precisarle a este par de bandidas sin antifaz, que no se les ataca, sino que se les critica su ineficiencia e incapacidad, y no, no van nada bien. Que no se confundan.

FISCALÍA CONFIRMA 8 DESAPARICIONES.

Ha pasado sólo una semana de que la goberladrona Layda Sansores declaró en su ridículo show semanal de la Rata Cínica, que en Campeche no hay desapariciones, y ayer la Fiscalía General del Estado emitió un llamado a la ciudadanía para pedir apoyo en localizar a ocho personas reportadas desaparecidas este marzo, entre ellas tres estudiantes menores de edad del CBTIS 9.

Entonces, ¿hay o no desapariciones? ¿Por qué miente la corrupta mandataria? ¿No le da vergüenza? ¿Lo hace para ocultar la ineficiencia de su amada Marcela, que no ha tenido éxito en mantener Campeche seguro? ¿Por qué la encubre tanto? ¿Son socias de negocios inconfesables?

Está de más repetir que la única culpable por los incrementos en homicidios, feminicidios, ejecuciones, extorsiones, violaciones equiparadas, robos en casa habitación, daños a la propiedad, narcomenudeo y lesiones es la goberladrona Layda Sansores. Es ella quien por terquedad mantiene en el cargo a Marcela Muñoz, la inútil guanajuatense que destaca sólo por brindar seguridad a los delincuentes, pues no detiene a ninguno.