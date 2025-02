EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 FEBRERO 2025

ABANDONA SALUD MENTAL.

El personal del Hospital Psiquiátrico de Campeche enfrenta el peor problema en su historia: El valemadrismo y la indolencia de la goberladrona Layda Sansores. El nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores no les quiere reconocer sus años de servicio, les niega los bonos por perseverancia, tienen pocos psiquiatras para tratar un volumen cada vez mayor de pacientes con problemas de salud mental y por si algo faltaba, les dejaron de surtir medicamentos.

Si bien fue grave el desabasto de medicamentos en 2023, se volvió alarmante en 2024. Pero en este 2025 la inhumana e irresponsable secretaria de Salud, Josefa Castillo Avendaño, por orden de la rechoncha goberladrona Layda Sansores, dejó de surtirles medicinas para la salud mental, lo cual es un acto criminal pues ambas saben que Campeche tiene una de las mayores tasas de suicidios del país.

Al parecer de la redonda cabeza repintada de Layda Sansores ya se esfumaron los recuerdos de las adicciones y problemas mentales de su sobrino Seso Loco y por eso ordenó a Castillo Avendaño detener el suministro de medicamentos al Hospital Psiquiátrico, cuyo personal ahora padece de un mayor estrés y no tardará en enfermar. Al tiempo…

OTRA CAGAZON LAYDISTA.

La Razón de México, en sus Rozones del pasado sábado, comentó del ”Tour prohibido de consentidos en Campeche”, otro abuso del poder perpetrado por funcionarios y familiares del nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Reproducimos.

“Molestia y mucha indignación, nos comentan, ha generado en Campeche el que funcionarios y parientes de integrantes del Gobierno de Layda Sansores se saltaran las reglas y llevaran a cabo un ‘tour exclusivo nocturno’ en la zona arqueológica de Calakmul. Los involucrados son el vicefiscal Arturo Bravo —quien es hijo de la jefa de la policía estatal, Marcela Muñoz, una de las más consentidas por la gobernadora—, la esposa de éste, Andrea Sadek — que es hija de la directora del Instituto de la Mujer— y una influencer que se identifica como Pawi Huerta. El caso brincó a la opinión pública porque fue subido a las benditas redes por los propios protagonistas de la falta, y ante los reclamos que generó, retirado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya salió a aclarar que no había concedido ningún permiso para ingresar al sitio patrimonial en horarios no permitidos. ¿Dirá algo Layda? Pendientes.”

Por si los columnistas no la conocen, les adelantamos que no penalizará a sus funcionarios y que saldrá a encubrirlos a todos. Es corrupta hasta la médula y no tiene remedio.