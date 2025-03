EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE MARZO 2025

FAMILIA DE CLEPTÓMANOS.

Después de haber sido arrestado arbitrariamente hace 40 días, el exsecretario de Desarrollo Económico, José Domingo Berzunza Espínola, fue liberado gracias a que un juez de control le otorgó prisión preventiva y le ordenó pagar 300 mil pesos en un plazo de 20 días.

Recordemos que la corruptísima goberladrona Layda Sansores lo acusó de desviar 25 millones de pesos, disque para la construcción de una plaza comercial privada, pero no aportó pruebas del delito. Ese dinero lo transfirió la exsecretaria de Finanzas, América Azar Pérez —esposa del deschavetado sobrino Seso Loco—, a Berzunza Espínola a la Sedeco, y este lo depositó a la Dirección del 2% Sobre Nóminas, donde la Junta de Gobierno autorizó y firmó el acta de consentimiento y lo remitió al Consejo Coordinador Empresarial, que ejecutó la inversión. ¿Dónde estuvo el robo?

Lo único que sacó a relucir todo este show mediático fue el abuso del poder de la corrupta y amoral goberladrona, que inventa robos para desviar la atención del saqueo voraz que lleva a cabo del erario campechano, junto con toda su rapaz familia. Llevan la cleptomanía en su ADN.

LAYDA ES UNA MEDIOCRE.

La columna Rozones, publicada ayer en La Razón de México, comenta de la tragedia en seguridad que vive Campeche “De la mano de Layda”, sin duda, la peor mandataria que ha tenido la entidad en su historia. No se había visto tanta mediocridad en décadas. Leamos.

“Tristemente, Campeche transitó de ser un estado relativamente tranquilo a vivir en una crisis de seguridad de la mano de Layda Sansores. En los dos primeros meses de este año los homicidios dolosos aumentaron 40% con relación al mismo periodo del 2024. No es un hecho aislado, las estadísticas de años anteriores confirman no solo el alza en este flagelo, sino en otros cinco delitos de alto impacto. Entre el 2022 y 2024, los tres primeros años completos de la administración de Layda, la extorsión se disparó 239%, ya que se abrieron 441 carpetas de investigación, contra las 71 del trienio anterior. Los casos de feminicidio aumentaron 81%, lo que llevó a que la mandataria fuera descalificada por colectivos durante la reciente marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero doña Layda no tiene espacio para revisar estadísticas, pues le quita mucho tiempo la Noche del Jaguar. Uf.”

Sus ausencias constantes y su teatro barato y ridículo de los martes solo trajeron inseguridad y decrecimiento. Pero como dijimos ayer, ese escándalo mediático sirve de cortina de humo para ocultar el gigantesco saqueo al erario público que lleva a cabo impunemente junto con sus ambiciosos y rapaces sobrinos.