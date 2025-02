EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 24 DE FEBRERO DE 2025

MISTERIOSO ATENTADO AL RECTOR

Pese a lo extraño que fue la agresión, no se puede ni debe minimizar el atentado que sufrió el pasado viernes el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, el cual enciende nuevamente los focos rojos por la creciente inseguridad que agobia a Campeche desde que inició el nefasto sexenio de la goberladrona Layda Sansores.

De acuerdo a su denuncia publicada en redes sociales, el vehículo en el que se transportaban Abud Flores y otros miembros de la UAC fue impactado en varias ocasiones por detrás por otro vehículo, pero afortunadamente lograron evadir al agresor y salieron ilesos. La agresión no pasó de un amedrentamiento. ¿Quién está amenazando, acosando y violentando a Abud Flores?

Lo que más llamó la atención es que pese a lo grave del incidente, no se registró ningún operativo policial, tampoco la Fiscalía General se dio la tarea de investigar. Peor aún, ninguno de los titulares de la SPSC y de la FGCAM circularon siquiera un comunicado al respecto. ¿Así se los ordenó Sansores? ¿O es que las modernas cámaras de video de Marcela Muñoz estaban apagadas en ese preciso momento?

¿OTRA VEZ FUEGO AMIGO?

Tras el atentado, el rector José Alberto Abud Flores publicó en redes sociales un mensaje en el que expresó su absoluto rechazo a los “actos de violencia y amenazas”. No precisó de dónde vienen las agresiones que padece, pero quien lo violentó hace tres meses en su Martes de la Rata fue precisamente la goberladrona Layda Sansores.

Abud Flores evitó hacer acusaciones, pero al igual que hace tres meses, reiteró que “el conocimiento, la paz, la justicia y la verdad son las únicas vías para la construcción de una sociedad mejor”, hizo “un llamado urgente a la paz y la no violencia”, exigió que las hostilidades “cesen de inmediato” y exhortó “a las autoridades a garantizar la seguridad”. Pero si la nefasta autoridad a la que se dirige ha acabado con la seguridad, ¿qué le podrían garantizar?

No miente José Alberto cuando dice que “Campeche ha sido históricamente un pueblo pacífico” y que “nos caracteriza la concordia, el respeto y la solidaridad”. Pero debe tener claro que la paz se acabó cuando inició el delincuencial sexenio de la goberladrona Layda Sansores, quien no comparte los valores que nos caracterizan, pues cada martes siembra discordia y promueve el desprecio y la división. Así las cosas, queda mas que claro quien lo pudo mandar amedrentar. ¿O no?