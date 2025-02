EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 FEBRERO 2025

AMLO FUE EL MÁS CORRUPTO.

México encontró a su peor presidente en Andrés Manuel López Obrador. Se negó a combatir al crimen organizado, con lo que se disparó la delincuencia y la inseguridad; quebró los sistemas de salud que recibió, para crear ese adefesio que llamó IMSS Bienestar; el desabasto de medicamentos y de atención médica fueron constantes en su sexenio; canceló los exámenes de posicionamiento educativo para ocultar el retroceso que causó su Gobierno y perpetró los desfalcos más grandes de la historia en Segalmex y en el Insabi.

Las obras faraónicas del tabasqueño, el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas, son rotundos fracasos financieros. Costaron el triple de lo presupuestado y operarlas tiene un elevadísimo costo, además que nunca serán redituables. Su estúpida decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco tuvo un costo más elevado que el Fobaproa, y su saqueo desmedido de Pemex y la CFE tienen a ambas empresas al borde del colapso.

Fue tan grande la corrupción en su mandato, que acabó con el Poder Judicial para nunca ser enjuiciado. Por eso México registró su peor calificación histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, con puntuación de 26 sobre 100. Son incalculables los daños que ocasionó al país, y a Campeche le rompió la madre al imponer a Layda Sansores de goberladrona. Todo lo que toca lo hace mierda. ¿No se la podrá llevar a La Chingada?

RENUNCIARÁ A CONSEJERÍA.

Quien anda desesperado por largarse de Campeche y dejar de seguir haciendo el ridículo cada martes en el Jaguar, es el consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez. Nos comentan sus cercanos que ya está cansado de obedecer los caprichos judiciales de la anciana mandataria de cabeza redonda, pelos repintados de rojos y enorme boca de cherna.

“Odio sus putos programas. La pinche vieja loca ya me tiene hasta la madre con sus demandas, que carecen de sustento. Por más que le explico que no se puede, se encapricha y me obliga a hacerlo. Gracias a Dios ya pasé los exámenes. Al menos como magistrado no perderé el tiempo denunciando a la mitad de Campeche”, confesó a uno de sus jóvenes acompañantes.

Se rumora que esta semana Juan Pedro dejaría la Consejería Jurídica para prepararse para la elección judicial, ya que aspira a un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial que le garantice un mejor salario, independencia, tranquilidad y eventualmente una buena jubilación, además de una sana y necesaria distancia de la goberladrona Sansores.