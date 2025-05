EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE MAYO DE 2025

CONTINÚAN LOS ROBOS… ¿Y EL PINCHE C5?

Ayer comentamos que la campaña de la goberladrona Layda Sansores la financió un grupo criminal que opera en Campeche desde hace 44 meses, y que para ello cuenta con el estratégico apoyo de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, de su camorra de mandos policiales y del C5. Le preguntamos si tenía duda que nos gobiernan criminales.

Pues resulta que en la capital del Estado, en un lapso de un mes, hubo dos robos en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo que está ¡a 300 pinches metros del C5! que acaba de inaugurar la sinvergüenza, cínica y corrupta goberladrona, y del que dijo es “uno de los más modernos del país, desde el cual reforzaremos aún más la paz y seguridad que distingue a Campeche”.

¿A qué paz y seguridad se refiere? Porque la de Campeche se perdió desde que inició su podrida administración. Su moderno C5 que costó más de 650 millones de pesos, con su videowall, sus 2610 módulos y sus 1441 cámaras sólo sirvió para proteger la paz y seguridad ¡de los delincuentes! Que nuevamente se fueron impunes, con la ayuda de Marcela Muñoz, ya que sus cámaras no captaron nada.

LA BEAST DEFIENDE A MRBEAST.

Ante la anunciada multa que impondrá la Secretaría de Cultura federal al influencer conocido como MrBeast “por accesar a espacios restringidos al público”, la corrupta goberladrona Layda Sansores lamentó “que no se ponderen los beneficios para Campeche”. ¿Será porque al igual que los “beneficios de su gobierno”, tampoco se ven?

Como acostumbra, la sinvergüenza mandataria se convirtió en arqueóloga, fiscal y juez y sentenció que “estas adaptaciones no violan la ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional”. Miente, se violó la ley y por eso se hace acreedor a una multa. ¿No lo ve o esta boba?

Pero lo que es peor, apurada en defender al MrBeast — que debe haber firmado un contrato que la hace responsable de los trámites legales, y no le conviene que se haga público—, anticipa que “cualquier demanda relacionada con la vulneración de la integridad del patrimonio arqueológico de Campeche, debería ser dirigida al Gobierno del Estado”. ¡Qué desfachatez! ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¿Por qué no paga ella la multa por su violación a la ley? ¿Por qué no defiende con esa pasión a los campechanos de las multas de Marcela Muñoz?