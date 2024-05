EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 MAYO 2024

INCENDIAN COCKTELERÍAS.

Mientras las corruptas, cínicas y sinvergüenzas hermanas de cabeza redonda y apellido Sansores bailaban alegres en el concierto elitista y fifí que organizaron para su disfrute y el de sus empleados de Gobierno —pero que con sus impuestos pagó el pueblo sabio y bueno que fue confinado a las gradas del Nelson Barrera Romellón—, la banda criminal que llegó de la mano de este Gobierno incendiaba las palapas de los cockteleros.

Los pequeños empresarios que operan su negocio en esa zona habían reportado que recibían llamadas de extorsión y que les exigían pagar derechos de piso para operar con “seguridad”. Pero en este Campeche que padece una economía que languidece desde que inició este nefasto y corrupto Gobierno, los ingresos cada vez son menores y los costos no dejan de elevarse, por lo que cubrir este tipo de exigencias es totalmente inviable.

Pero los delincuentes amigos de Layda Sansores y Marcela Muñoz no saben de economía, y no se tocaron el corazón cuando prendieron fuego a las palapas que daban empleo a algunas familias campechanas. Mientras todos los Sansoretes bailaban alegres, varios campechanos lloraban haber perdido su patrimonio a manos de quienes junto con estos llegaron a sembrar inseguridad en nuestra tierra. Así gobierna Morena. Ánimo, les quedan 40 meses nada más.

TRAICIÓN A CALAKMUL.

Necesitamos agua, no un pinche tren, gritaron los habitantes de Calakmul a finales de 2021 cuando Andrés Manuel López Obrador anunció el Tren Maya, obra que opera y administra el Ejército Mexicano y que no deja un peso a Campeche. Les prometió entonces hacer un nuevo acueducto que resuelva el problema de escasez del vital líquido. Pasaron ya 30 meses y como es su costumbre, el mentiroso Presidente no les cumplió.

Reportó el Gobierno Federal que en 2022 gastó más de mil millones de pesos en el acueducto y en 2023 otros 411 millones. Lo que inicialmente sería nuevo, sólo fue rehabilitado parcialmente, y no funcionó. Aún así fue inaugurado con bombos y platillos en enero de este año por López Obrador. La supuesta modernización del acueducto Adolfo López Mateos no fue más que burda robadera de dinero.

¿Qué ha dicho al respecto la cínica, sinvergüenza y cómplice gobernadora que iba a acabar con la corrupción y terminó siendo más corrupta que todos sus antecesores? La servil y mentirosa excusó que el problema es que Calakmul no cuenta con red de distribución de agua potable y licitó dicha obra a través de la Conagua, pero ¿qué va a distribuir esa red si el acueducto no funciona? ¿Aire? ¿Por qué sigue mintiendo Layda Sansores? Traicionó a los calakmuleños, les dio atole con el dedo, y se la van a cobrar el 2 de junio.