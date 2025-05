EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE MAYO DE 2025

LAYDA Y SU GABINETE CRIMINAL.

No es la primera vez que la goberladrona Layda Sansores es vinculada a grupos criminales. Hace dos meses publicamos que la periodista Anabel Hernández reveló que tuvo acceso a una denuncia presentada por un particular en diciembre de 2024 en la Fiscalía Federal de Nueva York, contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nueve gobernadores morenistas, entre los que figura Sansores.

Este lunes el editorialista Salvador García Soto confirmó que el Departamento de Estado norteamericano elaboró una “lista negra” con los nombres de al menos 44 políticos mexicanos, entre ellos ocho gobernadores, que colaboran o se benefician de los grupos criminales, entre los que aparece la goberladrona Layda Sansores. Bien dice un refrán que desde que el río suena, es que algo lleva.

En este espacio venimos denunciando que la campaña de la goberladrona Layda Sansores fue financiada con dinero de un grupo criminal que opera en Campeche desde hace 44 meses, con el estratégico apoyo de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, de sus fieles mandos policiales y ahora hasta del C5. ¿Tiene usted duda de que nos gobiernan criminales?

TREN LIGERO CAUSA IRRITACIÓN.

Si algo está cosechando la goberladrona Layda Sansores, son mentadas de madre. Todavía no soluciona las demandas de los vecinos de La Ermita, cuyas vialidades se vieron afectadas totalmente, y ahora en redes sociales tiene otro “incendio digital” por prohibir estacionarse en el malecón en la zona donde transitará su pinche tren ligero. ¿Pues no que no iba a invadir ningún carril de esa vía? ¿Mintió otra vez a los campechanos? Aquí van algunos comentarios.

“Cada día estamos peor”, “la peor pesadilla la 4T”, “qué pendejada tan grande”, “todo lo quieren imponer”, “fue una obra mal planeada”, “causa afectación a todos”, “por un capricho ya nos fregamos”, “lo que menos le interesa a este Gobierno pendejo son los campechanos”, “no tiene cerebro el que decidió esta tontera”, “transformación de mierda”, “de amarillo se deben pintar la raya del trasero”.

La rabia e indignación de los ciudadanos porque les arrebataron un espacio de recreo, que tradicionalmente servía para el disfrute familiar, ha dado pie a cientos de críticas por la abusiva y autoritaria conducta de la goberladrona Sansores, y lo que es peor, a un llamado social a protestar pacíficamente para recuperar el espacio perdido, contra un Gobierno que no escucha a sus gobernados, porque les valen madre. Esa es la triste y cruel realidad.