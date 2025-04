ATASTA, HARTO DE LAS MENTIRAS DE SANSORES. (3/3)

El 3 de mayo de 2024 el entonces secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, declaró en entrevista que lo más relevante era “la financiación del proyecto, dado que la CFE no puede recibir donativos de particulares, el gobierno de Campeche proporcionará el financiamiento necesario para la construcción de la subestación”, y expresó su optimismo acerca de la “pronta concreción del financiamiento”.

Toledo Jamit confirmó que el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores mentía, pues no tenían el dinero para financiar la subestación, como había anunciado la goberladrona nueve meses antes en su jaguar. Peor aún, tampoco consideraron el monto de esa inversión en el presupuesto 2024. Engañaron a los atastecos con la construcción de una pinche barda.

Recuerde que el año pasado la goberladrona Layda Sansores se reunió en mas de tres ocasiones con el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y que en ningún momento le reclamó por la subestación de Atasta. En junio presumieron su gran amistad y celebraron la construcción del gasoducto Cuxtal 2, mas no abordaron el tema de la subestación.

Lo cierto es que desaparecieron los 120 millones de pesos que Sansores iba a destinar al proyecto que demandan los atastecos. Suponiendo que no consiguió ese “financiamiento”, ¿con qué dinero hizo la barda? Y si sí lo obtuvo, ¿tanto costó la barda? La goberladrona debe una amplia explicación a los campechanos de ese dinero, pues hasta hoy se desconoce su paradero y a nadie extrañaría que se lo esté intentando clavar.

Es visible la mano del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus financiando la protesta y condicionando que no lo mencionen. Pareciera que le dejó el paquete a la goberladrona Sansores, pero no tiene los tamaños para enfrentarla. Digamos que trabajan juntos en el tema, pues al final mandaron a la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, quien acordó que se regulará el voltaje e iniciará la obra de la subestación.

Fue una burla para los atastecos, pues no les cumplirán. Lo mismo comprometió Toledo hace un año y no se hizo. Ni se va a hacer. Por eso no se descarta que quien realmente está detrás del bloqueo es la goberladrona Sansores, que había amenazado con cerrar el paso a la península de Yucatán si no se atendían sus peticiones.

Para que la loca mandataria haga algo así, pregúntese, ¿qué político tan poderoso estará detrás de ella como para que se atreva a hackear y espiar con su software Pegasus el celular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien amenazó públicamente hace unos meses con un bloqueo similar? ¿Será su idolatrado gurú López Obrador, al que le besaba la mano? ¡Ups! Creyó que nadie se daría cuenta.

A los pobres atastecos los usaron para sus intereses personales, y no lo vieron pasar. No se vale.