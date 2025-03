EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 MARZO 2025

FALLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.

Ante la desatención a un primer exhorto para abordar el tema de la inseguridad, desechada por los diputados de Morena porque aludía directamente a la corrupta secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, la bancada mocista promovió un segundo exhorto en voz del diputado Pedro Armentía López, porque la inseguridad “nos está rebasando”. Sintetizamos.

“No podemos normalizar la inseguridad. Que maten a una persona a balazos… que le den un tiro de gracia, que utilicen armas de alto calibre… la estrategia de seguridad que hoy vivimos es fallida, porque la gente se siente más insegura… estamos transmitiendo el sentir del pueblo… la inseguridad ya nos alcanzó”, afirmó el diputado Armentía.

Para calmar la urticaria política que suele brotarle en el botaxix a los diputasnos morenistas cuando se critica al Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, Armentía López tuvo que precisar, con peras y manzanas, que tener “una percepción de seguridad tan grave no debería ser un tema de debate político ni ideológico”, ¿lo entenderán?

CON MARCELA CRECIÓ LA INSEGURIDAD.

Pedro Armentía apeló a la solidaridad que como campechanos deben compartir todos los diputados y dijo: “Vivo, radico y mis hijos crecen en Campeche, a mi sí me interesa lo que está pasando… ¿qué vamos a hacer como Congreso y como padres para que se corrija el rumbo de la estrategia de seguridad?”. Vaya que es urgente e imperativo hacerlo.

“Nuestros compañeros lo dejaron claro: la seguridad no tiene color, no tiene partido, no tiene ideología, ni tiene género. No hay una funcionaria a la que se le haya perdonado tanto como a la actual secretaria de Seguridad. No hemos puesto nombres ni apellidos. No venimos a denigrar ni a evidenciar a un Gobierno. Venimos a poner sobre la mesa una estrategia de seguridad fallida”.

No los pone él, pero los ponemos nosotros, la responsable se llama Marcela Muñoz Martínez, y parece que trabaja para el crimen organizado, pues desde que llegó se incrementaron las ejecuciones, asaltos, robos, extorsiones y cobros de piso. Muchos campechanos afirman que ella colabora con el CJNG, dicen que por eso la goberladrona Layda Sansores la mantiene en ese cargo pese a los nulos resultados que arrastra. ¿Será que por eso fallan las estrategias de seguridad?