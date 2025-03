EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 MARZO 2025

SEMÁFOROS, REFLEJO DE LAYDISMO.

Los nuevos semáforos inteligentes que tanto cacarearon y presumieron la goberladrona Layda Sansores y su inútil secretaria de seguridad, Marcela Muñoz, han resultado ser un rotundo fracaso, como todo lo que hace esta corrupta y podrida administración. Hasta el tráfico lo han convertido en una pesadilla.

Usuarios de redes sociales reportan caos viales en la López Portillo, con largas colas que van desde el Soriana hasta la UAC. En avenida Universidad la cola inicia en la Iglesia de Bosques. En la Colosio la cola se extiende hasta la prolongación Allende. La Gobernadores de plano es un caos, principalmente en los entronques de la Francisco I. Madero y Cuauhtémoc. Qué ironía, estábamos mejor antes, sin los modernos semáforos que pagaron a precios estrafalarios.

¿Será porque los semáforos exhiben la misma discapacidad intelectual y artificial que exhiben la goberladrona Sansores y su escudera guanajuatense, Marcela Muñoz? Si en el martes de la Rata argumentaron estar en fase de aprendizaje en el uso de los mentados semáforos, debe ser porque, al igual que quienes presiden esta nefasta administración, no tienen nada de inteligentes.

OTRA INÚTIL REUNIÓN CON PEMEX.

Después de ausentarse cinco días de la entidad, reapareció en Ciudad del Carmen la goberladrona Layda Sansores, secundada por su prepotente sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores y el servil e inútil alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para reunirse con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que una vez más prometió pagar.

La irresponsable mandataria lució despreocupada, con una fingida sonrisa que buscaba justificar sus acostumbradas ausencias. En camioneta blindada de lujo, conducida por chofer y escoltada por otras dos camionetas con guaruras armados, llegó al Centro de Convenciones y Exposiciones “Carmen XXI” para recibir al director de Pemex, quien “pidió venir a hablar con nosotros”. ¿Para qué?

La goberladrona Sansores no protestó por las pésimas condiciones laborales que resienten cientos de campechanos que trabajan en plataformas petroleras, a las cuales no se les da mantenimiento. No les dan equipo de trabajo adecuado, les sirven pésimas comidas, les quitaron el internet y las señales de televisión, y les niegan los servicios médicos. ¿Reclamó algo respecto a las inconveniencias que padecen los pobres trabajadores de Pemex? ¿O se limitó a cobrar el adeudo de los millonarios proveedores? ¿No que primero los pobres?