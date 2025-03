EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 MARZO 2025

LA JUDAS DEL CUARTO PISO.





Tras marchar el pasado sábado por el malecón y las calles del Centro Histórico, hasta llegar al Palacio de Gobierno, cientos de mujeres campechanas expresaron su repudio y reprobación a la goberladrona Layda Sansores. La calificaron de ser una traidora y una vergüenza para el sexo femenino. No era para menos, pues además de estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, ha encabezado un gobierno que maltrata a las mujeres.

El mejor ejemplo lo vemos con las Mujeres Valientes de la policía estatal, que hace un año fueron violentadas cuando irresponsablemente se les obligó a ingresar al penal de San Francisco Kobén, sin información previa ni equipamiento adecuado para repeler las agresiones que enfrentaron en el fallido operativo comandado por la ineficiente y criminal titular de la SPSC, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.

Cuando las Mujeres Valientes protestaron y exigieron el cese de la inepta Muñoz Martínez, fueron despedidas y abandonadas a su suerte por la sinvergüenza y cínica goberladrona, que hasta hoy no les ha pagado la liquidación que por ley les corresponde. Las traicionó, pese a que tienen la razón. Por eso el pasado sábado no se dejaron de escuchar los reclamos contra Layda Sansores, de que es una vergüenza para el sexo femenino. Pues sí, lo que siembras, cosechas.

“¿QUIÉN LE CREE A ALITO?”.

Es el título de un comentario del editorial Bajo Reserva, publicado por El Universal, en el que interpretan la invitación realizada por Alejandro Moreno Cárdenas a los priístas que se alejaron de ese partido para que regresen, con la promesa de que habrá cambios. Sintetizamos.

“El llamado de líder nacional del PRI, para que militantes priístas que se han alejado del partido se sumen a un cierre de filas con la promesa de que habrá apertura a la pluralidad y la crítica, es para muchos inverosímil… los hechos no respaldan al líder partidista… Manlio Fabio Beltrones respondió que gracias, pero no… Volverá a tener un activismo partidista cuando se vaya Alito Moreno. Y en la misma tónica están… Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Fernando Lerdo de Tejada, quienes son férreos detractores del presidente del partido y no quieren saber nada de él hasta que renuncie al tricolor. ¿Por qué no le creen a Alito?”

Beltrones cree que “pueden regresar muchos, siempre y cuando él no esté al frente del partido, porque el problema del PRI es la reelección que él mismo se autootorgó por muchos años. La apertura y la nueva etapa del partido será cuando se abra a una dirigencia distinta, más plural y más auténtica”. ¿Así o más directo?