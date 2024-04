EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 ABRIL 2024 

PENDEJO ALCUDIA.

Por cuestiones de espacio se nos desplazó este comentario respecto al amparo legal obtenido por nuestros policías para protegerse de abusos, presiones, acosos y amedrentamientos de parte de Layda Sansores, quien sigue haciendo lo que puede —hasta lo casi imposible— para mantener a su criminal amiga Marcela al frente de la policía estatal.

Aplaudimos la forma elegante y fina con la cual el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán le dijo al consejero jurídico del Gobierno que es un pendejo, adjetivo coloquial que se da también a los tontos, estúpidos, pusilánimes, cobardes, de vida irregular, desordenada y gustos diferentes, como es el caso de a quien aluden.

“Con respeto al colega, hay que repasar un poco los términos de la Ley de Amparo, ya que la resolución la emitió un juez federal en base a una demanda presentada por los propios policías… considero preocupante que… el jurídico insista en que van a procesar legalmente a los policías…”.

Tiene razón Ricardo Medina, y hace bien en preocuparse, porque el consejero, además de incompetente, ignorante y arbitrario, es un pendejo. Redomado pendejo. Así, con esas siete letras. No hay otra forma de describirlo.

EN LA CUERDA FLOJA.

La incertidumbre crece, conforme se acerca la elección, en la gobernadora Layda Sansores. El hartazgo popular en su contra se reflejará en las urnas el próximo 2 de junio y dará pie, sin duda, a reclamos de la candidata morenista, Claudia Sheinbaum. La columna Sacapuntas, del Heraldo de México, el pasado viernes, titula su comentario “Andan de Quedabién” y comenta:

“Nos cuentan que varios gobernadores se truenan los dedos tratando de quedar bien con la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum. Sospechan que al concluir la gestión del presidente López Obrador se les acabe el manto protector. Sobre todo, Rubén Rocha de Sinaloa, Layda Sansores de Campeche y Alfredo Ramírez de Michoacán”.

En el caso particular de Layda Sansores, no pasan la prueba de una auditoría los primeros tres ejercicios de su Administración. La fama de ladrona y sinvergüenza se la ha ganado a pulso. Ha ejercido más de 60 mil millones de pesos que no se ven por ningún lado. El saqueo a Campeche ha sido brutal, por eso no dudamos que ande de “quedabién” como dicen allá, o de “huelepedos” como dicen acá. Le urge tener mas impunidad. ¿Lo logrará la corrupta?