EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 10 DE MARZO DE 2025

APOCALIPSIS SANSORISTA.

El editorial Política Gourmet, publicado en el portal quadratin.com.mx, hace una breve semblanza de lo que han sido estos 42 meses del nefasto y corrupto Gobierno de la goberladrona Layda Sansores. Leamos.

“Cuando Layda Sansores San Román asumió la gubernatura de Campeche el 16 de septiembre de 2021, llegó acompañada de sus mejores amigos: El despilfarro, el derroche, la frivolidad y el cinismo. Y durante los mil 268 días que ha durado su gestión como ‘gobernadora’ estos cuatro jinetes del apocalipsis no se le han despegado ni un solo instante. “Digamos que son algo así como los principales miembros de su gabinete. No sale de su casa sin ellos. Y esa es la razón por la cual doña Layda es, junto con Evelyn Salgado (Guerrero), Rocío Nahle (Veracruz) y Javier May (Tabasco), la mandataria estatal peor evaluada de todo México…”.

La mejor muestra del despilfarro, derroche, frivolidad y cinismo de la goberladrona Sansores se puede apreciar en el Martes de la Rata, su ridículo show familiar y político pagado con recursos públicos, en el cual miente, engaña, desinforma e intenta polarizar a esta sociedad campechana, que cada día la ve y la escucha menos, y por supuesto, no le cree sus payasadas.

LAS ARISTOGATAS DE LA 4T

Respecto a la foto de la aristocracia gobernante que ha circulado en las redes, Política Gourmet afirma que la goberladrona Layda Sansores “prefiere despilfarrar… en viajes, ropajes, maquillajes, joyería y tratamientos de belleza… para tener felices y contentos a su círculo cercano de aduladores”. Cierto, por eso acumula desastrosos resultados su corrupta Administración.

“Campeche es un desastre… la percepción que tienen los campechanos de su gobernadora… se trata de una funcionaria ausente (pasa mucho tiempo fuera de su entidad; prefiere andar de shopping en la Ciudad de México) y lejana de los ciudadanos de a pie, quienes la reprochan permanentemente que conceptos como la ‘austeridad republicana’ y la ‘pobreza franciscana’ sólo los utilice para adornar su retórica… porque en la práctica y en la realidad prefiere vivir y conducirse como si perteneciera a la aristocracia”.

Pero aunque la mona mensa se vista de seda, mona y mensa se queda. Su nula capacidad nos mantiene estancados en decrecimiento económico, desempleo e inseguridad, como nunca en la historia de la entidad. Los campechanos claman porque en un lapso de sensatez renuncie, se largue y deje de dañarlos… y que se lleve a sus aristogatas aduladoras.