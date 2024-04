EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 ABRIL 2024 

AUTORITARIOS REPRESORES.

La columna ‘A Fuego Lento’, de Alfredo González, publicada el pasado miércoles en El Heraldo de México, confirma que el abuso de autoridad y exceso de fuerza que pretendía utilizar Layda Sansores contra nuestros policías, tenía el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos, como opositores, defendían los derechos humanos, pero como gobernantes, son unos represores. Reproducimos el texto.

“En lugar de resolver la crisis, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, inició una cacería de brujas contra policías rebeldes. Está claro que es temporada de elecciones y que todos los partidos quieren quieren jalar agua para su molino, pero lo que más llama la atención es la poca o nula habilidad de la mandataria morenista para apelar a la política y, en lugar de eso, busca resolver sus conflictos con la ley del garrote. Algo tolerado desde Palacio Nacional.”

El amparo tramitado por los diputados local y federal, Ricardo Medina Farfán y José Luis Flores Pacheco, pone fin temporal a las represalias emprendidas por la autoritaria y soberbia gobernadora, que dejó de pagarles sus quincenas, pretendía despedirlos y además encarcelarlos. Layda Sansores es una pesadilla para los campechanos, que ojalá termine pronto.

MORENA DESTRUYE.

Aplaudimos la postura del candidato a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera, que ante el injusto despido de 300 médicos por parte del gobierno federal de López Obrador, se comprometió a darles empleo en agradecimiento a que fueron ellos los héroes que durante la pandemia arriesgaron sus vidas para salvar las de otros.

“Yucatán merece mas y mejores servicios… Defenderemos a nuestros héroes de la salud, para que sigan cuidando a nuestras familias. A nosotros nos une y nos mueve construir para poder servir. Morena solo quiere venir a destruir… No se dejen usar y engañar por quienes han demostrado que lo que tocan, lo destruyen.”

Cierto, y el mejor ejemplo de destrucción que tenemos en la península se llama Layda Sansores, la traidora que desplazó a nuestros médicos locales para dar entrada a los cubanos que trajo López Obrador, empeorando nuestros servicios médicos y sin atender el desabasto de medicamentos que padecemos.

Hermanos yucatecos, no voten por Morena este dos de junio. Son unos ineptos, serviles y arrastrados que no tienen preparación para desempeñar los cargos a los que los postulan. Mienten, roban y traicionan sin importarles defender los intereses de sus representados. El mejor ejemplo de ello lo encuentran en Campeche. No lo permitan. Defiendan su elección. Están a tiempo.