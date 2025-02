EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 FEBRERO 2025

2025, SEGUIREMOS DECRECIENDO.

El pasado martes, Excélsior publicó en la página 14 de su primera sección un reportaje titulado “Acusan que economía de Campeche se hunde”, en el que analistas financieros señalan que la actividad económica en el sexenio de la goberladrona Layda Sansores acumula varios años de caídas y vaticinan que 2025 será muy complicado. Sintetizamos.

“La economía en Campeche se hunde cada día más gracias a la deficiente gestión de la gobernadora… En 2021, el año de arribo al poder de Sansores, la actividad económica registró una variación negativa de 4.1% a tasa anual, de acuerdo con datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi. En el segundo trimestre de 2024, Campeche se ubicó en el penúltimo lugar a nivel nacional… (Ahora) disputa el primer lugar con otras entidades que no sólo no crecen, sino que acumulan años de caída económica”.

Precisamente porque el olmo no da peras, puntualmente advertimos a la goberladrona Sansores que su ineptitud no sería problema siempre y cuando no se dejara asesorar por ineptos. No lo hizo. Su principal consejero, su sobrino Seso Loco, no cuenta con estudios profesionales y sólo se ocupa de cobrar mochadas por todo lo que compra y licita el Gobierno. Los resultados de ambos están a la vista: decrecimiento, desempleo y zozobra.

LAYDA, LÍDER EN RETROCESO.

Los Frentes Políticos de Excélsior comentan también del desastroso panorama económico que ha propiciado la goberladrona Layda Sansores en Campeche. Su carencia de estrategias, infructíferas relaciones políticas y el elevado nivel de corrupción que impera en su nefasto Gobierno han llevado a la entidad al borde del colapso. Reproducimos el comentario titulado “Naufragio asegurado”.

“La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, prometió un nuevo rumbo para la entidad, pero con ella al timón van directo al naufragio. La economía estatal se desploma, con Pemex en crisis de impago y recortes federales que pintaron un 2024 catastrófico y un 2025 sombrío. Desde su llegada en 2021, luego de que Alejandro Moreno comenzara la debacle, la entidad no levanta cabeza y los números del Inegi la colocan al borde del abismo. Eso sí, mientras ella sigue más preocupada por sus shows mediáticos que por la realidad económica, Campeche se consolida como líder… en retroceso. ¡Gobernar no es hundir, señora!”.

Sin amor por Campeche, rebasada por los años, asesorada por el Seso Loco y gobernando con foráneos que sólo vinieron a saquear para luego largarse, Layda Sansores es la peor tragedia que pudo ocurrir a la entidad.