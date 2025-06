EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE JUNIO DE 2025

CHIVATAZOS ENCIENDEN LAS REDES.

Ante los nulos resultados de esta nefasta administración, parece que dieron instrucción a las momias de Guanajuato de meterse a la agenda política de la semana. Varios policías ministeriales protestaron y amenazaron en redes sociales con un paro de labores porque el junior vicefiscal, Arturo Bravo Muñoz, acosó y obligó a renunciar al agente Hipólito Alonso para nombrar a un incondicional foráneo en su lugar. Mientras, el pelele fiscal, Jackson Villacís, no hace más que ver, oír y callar.

También circuló en redes sociales que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, sería relevada de su cargo por su deficiente desempeño y el descontento social que ha ocasionado entre los campechanos. Y aunque el comentario causó entusiasmo, no gozó de credibilidad. Aquí uno de ellos: “Lo dudo mucho… ella gobierna Campeche junto con el sobrino loco de la Chuki, y es la cabeza principal y cómplice del crimen organizado…”

No olvidemos que cientos de policías campechanos, tras el fallido operativo de Kobén, realizaron un paro laboral de cien días y tres mega marchas, para exigir el cese inmediato de la inútil y corrupta guanajuatense. No solo no lo lograron, sino que fueron arbitrariamente despedidos por la insensible goberladrona y hasta hoy no reciben sus liquidaciones. En su lugar trajeron a una bola de bandidos foráneos con uniforme de gendarme para “cuidarnos”. ¿Alguien se tragó ese pibinal?

MÁS DE 200 EJECUTADOS, SÓLO 3 DETENIDOS.

Tuvieron que transcurrir casi 45 meses y ocurrir más de 200 asesinatos sicariales, para que —finalmente— la inútil secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, pudiera detener a tres sicarios de un grupo criminal. Hasta video especial mandó preparar su vocero para anunciar la inédita hazaña de la comandanta de las cien estrellas inventadas.

Apenas este lunes comentamos que hace tres meses, Muñoz Martínez afirmó que en Campeche no había crimen organizado, pero ayer detuvo a dos de sus integrantes. ¿Será que acababan de llegar? ¿O es que los resultados de la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025, elaborada por la DEA, no le dejaban espacio para seguir mintiendo?

Lo cierto es que son demasiadas las ejecuciones registradas en la entidad y muy, pero muy pocas, las detenciones realizadas por Muñoz Martínez, y esa es la razón por la que los campechanos creen que protege y tiene vínculos con delincuentes. ¿Vendrán más detenciones? Porque en su pizarra personal, va perdiendo 200 a 3. Habrá que ver si ahora se pone las pilas.