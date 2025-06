EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE JUNIO DE 2025

DISTRACTORES PARA OCULTAR INEFICIENCIA.

Tras haber sido rechazado y repudiado por algunos campechanos, el consejero jurídico, Pedro Alcudia Vázquez, regresó a su despacho a exigir una disculpa pública al exalcalde Eliseo Fernández Montúfar, pese a que dicha sentencia ya se había acatado desde julio de 2023. ¿Protagonismo innecesario? Peor aún, ¿Por qué la Consejería Jurídica defiende a una particular?

Porque la goberladrona es una ciudadana común, aunque más corriente, que la mayoría de los campechanos y dicho órgano estatal debería atender asuntos oficiales y no particulares. ¿Por qué el afán de perjudicar al exalcalde? ¿Aún no superan que les haya ganado las elecciones de 2021? ¿Tienen miedo de que aparezca en la boleta en 2027? ¿O es protagonismo político para desviar la atención del fracaso de esta nefasta y corrupta administración?

Preocupa también que a la goberladrona no se le exija una disculpa pública cada vez que ofende o difama a periodistas, adversarios políticos y enemigos de su régimen en su Maragos (Martes de la Rata Asquerosa, Gorda y Sinvergüenza), lo cual no puede verse más que como una censura a la crítica oficial. ¿Por qué el miedo a la libre expresión? La respuesta es sencilla: suman ya casi 45 meses de nulos resultados y no tiene nada que anunciar en su próximo informe.

PLAYA BONITA SI, SAN LORENZO NO.

Con la excusa de que busca fomentar el turismo local y permitir que familias campechanas disfruten de espacios recreativos, la generosa goberladrona anunció en su pasado Maragos que la entrada al balneario Playa Bonita será gratuita todo este mes. Pero ¿por qué no les permite también visitar las playas de San Lorenzo sin cobrarles el acceso?

Nos comentan que se han desviado varios millones de pesos para remodelar la exclusiva mansión de playa de la rapaz familia en el poder, única en la entidad con enorme muelle exclusivo para el disfrute de los consentidos del Gobierno de Todos los Corruptos Sansoretes. Es una paradoja que ofrezcan sin costo los pocos metros de mar de Playa Bonita, pero prohíban el disfrute de los kilómetros de playa que tiene su exclusivo “balneario”.

¿No que primero los pobres? ¿No que el mar es de todos? Por lo que se ve, para la bondadosa goberladrona hay campechanos de primera y de segunda categoría. Los primeros podrán visitar San Lorenzo, mientras los segundos tendrán que ver como acomodarse en la limitada extensión de Playa Bonita. Tras décadas de abandono, ahora sí que se ha esmerado en remodelar la mansión de playa. ¿Será porque quien prometió acabar con la corrupción antes no tenía dinero y ahora le sobra?