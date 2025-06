EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR:  05 DE JUNIO DE 2025

DIPUTADO COME MIERDA.

Para el servil y genuflexo presidente del Congreso del Estado, Antonio Jimenez Gutiérrez, no es importante la ola de inseguridad que impera en Campeche. Tampoco le alarma que ejecuten a nueve personas cada mes, ni que los asaltos y extorsiones sigan a la orden del día. Por eso se niega a llamar al Congreso a rendir cuentas a la inepta secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz.

Su papel como legislador es patético, pues no tiene valor para contradecir las mentiras de la goberladrona Layda Sansores, que insiste en decir que Pemex ya pagó sus adeudos a los empresarios carmelitas. Pese a que la paraestatal confirmó que no lo ha hecho, Antonio se aventó la puntada de afirmar que no es cierta la información que publica Reforma, cuando se le mostró el desplegado que los empresarios publicaron en ese diario, reclamando el pago de los adeudos. ¿Tendrá límite su estupidez?

Su visión de la política pública, para el borrachin legislador, se reduce al estado de salud de un menor accidentado en un parque, al cual tampoco ha brindado apoyo económico alguno para que solvente sus gastos médicos. Si tanto le preocupa, ¿por qué no le ayuda? ¿Se trata de politizar cualquier cosa para justificar su decepcionante trabajo legislativo? ¿No se cansará de comer mierda?

FUE BOLA CANTADA LO DE LA ERMITA.

No se equivocaron los vecinos de La Ermita cuando protestaron hace tres meses por todos los inconvenientes que les traerá el Tren Ligero. Tampoco nos equivocamos al advertirles que la goberladrona y su Sirvienta de Desgobierno les estaban dando atole con el dedo. Llegó la primera lluvia del año y se inundaron como nunca les había pasado, gracias al pinche tren ligero.

Hace tres meses también adelantamos que “ante una eventual inundación o contingencia, el Gobierno de Todos los Corruptos Sansoretes se lavará las manos”. Pues la primera lluvia ocasionó tremenda inundación y ¿qué creen que digo la corrupta e innombrable goberladrona en su “Maragos”? Que la culpa es de la alcaldesa por no limpiar las alcantarillas. No tiene vergüenza la anciana.

La inundación fue bola cantada, hicieron un deficiente drenaje. Además de que le cerraron el tránsito a los vehículos y camiones que prestaban servicios en esa zona. También adelantamos hace tres meses que la goberladrona “evadirá pagarles los daños que resientan ahora que comience la temporada de lluvias.” Y la sinvergüenza así lo hizo. ¿Qué sigue? Veremos como reaccionan los vecinos.