EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 MARZO 2025

POLLERAS AL DESCUBIERTO.

El pasado viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a las autoridades mexicanas investigar a los políticos corruptos que se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes… ¿Habrán puesto sus barbas a remojar las polleras bandidas sin antifaz, Layda Sansores y Marcela Muñoz?

Diplomáticos que laboran en el Consulado norteamericano en Mérida, Yucatán, están perfectamente enterados de que el tráfico de migrantes tiene su origen en Campeche, donde las autoridades estatales cobran en sus filtros policiales el derecho de paso a los diversos polleros con los que tienen acuerdos, a los cuales les permiten transitar por brechas para evadir a la Guardia Nacional.

El Centro Asistencial para Migrantes In Wotoch, inaugurado por la corruptísima Layda Sansores a finales de 2023 —en el cual dijo haber invertido 48 millones de pesos, pero cuyo costo según varios constructores no superaría los 20 millones—, no es más que una fachada asistencial desde la cual se negocian los millonarios permisos para traficar migrantes. Y para evitar ser investigadas, lo operan a través del DIF, que maneja la hermana Laura. Negocio redondo. Todo queda en familia.

VAN POR NARCOGOBERNANTES.

Lo cierto es que el Gobierno estadunidense no se conformó con los 29 capos narcotraficantes que entregó Claudia Sheinbaum el viernes y le pidió investigar a los gobernadores que han auxiliado y protegido a los cárteles de drogas. Y la obediente respuesta llegó el sábado con el anuncio de que existe orden de detención en contra del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles

.

También aprehendieron a su secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; a su secretario de Seguridad, Antonio Bernal Bustamante; a su delegado de Finanzas, Mario Delgado Murillo, así como a su excolaboradora en la SSP, Elizabeth Villegas Pineda. En las detenciones colaboraron la Interpol, la UIF, la FGR y varios elementos del Gobierno Federal.

¿Y Andrés Manuel López Obrador cuándo? Fue el principal protector y promotor del crimen organizado con su estrategia de “abrazos, no balazos”, y les entregó el control de carreteras y puertos. Muchas campañas políticas fueron financiadas con dinero del narco y del huachicol, entre ellas la de Layda Sansores en Campeche. Y eso lo tienen bien documentado los norteamericanos. Al tiempo…