EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 FEBRERO  2025

LAYDA SE FUE DE PUENTE.

Quien desapareció de Campeche desde el pasado miércoles después que se tomó fotos en las audiencias ciudadanas, es la fodonga y sinvergüenza goberladrona Layda Sansores, que a lo mucho trabaja 3 días de la semana, pero cobra los 7 hasta con prima dominical. Nos comentan que regresará hasta mañana, por lo que mejor canceló su Martes del Jaguar.

Su agenda de trabajo de la semana pasada tiene las tres íes, inútil, irrelevante e intrascendente, con anuncios rimbombantes plagados de mentiras y falsedades. Es evidente que su ausentismo y desinterés son la causa de sus nulos resultados, por eso mantiene a Campeche sumido en desaceleración económica, desempleo, inseguridad y zozobra. Lo único que ha subido, es su salario mensual.

MISMA CANTALETA A PESCADORES.

Si tiene duda de lo que leyó en el párrafo anterior, lea dos líneas de lo que escribió la goberladrona Sansores en sus redes sociales tras firmar otro inútil convenio de colaboración, ahora con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Alejandro Flores Nava.

“Vamos a revitalizar al sector pesquero de Campeche enfrentando con honestidad la problemática que no podemos ignorar. Tenemos que cambiar las estrategias…” Si no lo ha hecho en 40 meses, ¿comenzará ahora a revitalizar la pesca? ¿Cómo? Ha ignorado la problemática de ese sector, ¿cómo cambiará de estrategias si ha carecido de ellas? Peor aún, ¿cómo actuará con honestidad si ha mentido a los pescadores desde que inició su sexenio?

OTRA MENTIRA DE SANSORES.

Si aún duda de que la agenda de trabajo de la goberladrona es inútil, irrelevante e intrascendente, lea lo que escribió tras reunirse con Sergio Valls, presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: “Me reuní… con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y fomentar una sociedad más armoniosa”. ¡Recáspita!

¿Mejorar el acceso a la justicia? Ayer denunciamos que la impartición de justicia en Campeche no es la misma para todos, pues no se da la misma “justicia laboral” a los más de cien policías que despidió Sansores el año pasado, que a los 8 trabajadores de la alcaldía de Campeche despedidos hace unos meses. Si a esto suma que desde su jaguar polariza y divide comunidades, entonces ¿cómo fomenta una sociedad armoniosa? Sus dichos no coinciden con sus hechos. Mintió una vez mas.