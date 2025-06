EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 DE JUNIO DE 2025

MENSAJE CIUDADANO EN DESASEADA ELECCIÓN.

Pese a todas las amenazas que Morena y sus gobiernos Federal, estatales y municipales, lanzaron a los beneficiarios de los diferentes programas del Malestar, nueve de cada diez mexicanos les dieron la espalda y no participaron en la fraudulenta elección del pasado domingo. Eso corrobora que la gran mayoría no está, ni estuvo de acuerdo con la arbitraria y autoritaria reforma judicial.

En Campeche la jornada electoral fue desairada, todas las casillas estuvieron vacías por la nula participación ciudadana, lo que ocasionó la estrepitosa derrota de Utín Alcudia, candidato oficial a magistrado del Tribunal de Manipulación Judicial de la corrupta e innombrable goberladrona de la tierra de serpientes y garrapatas, que una vez más cosecha lo que ha sembrado: repudio y reprobación. ¿Echará la culpa a los medios de comunicación de este nuevo fracaso?

Así lo definió puntualmente el presidente de la Canacintra en Campeche, Sergio Pérez Barrera: “una nula participación de la ciudadanía, que no cree en el proceso que se llevó a cabo, que está consciente de que nos está llevando al autoritarismo completo… los tres poderes están bajo el control del partido en el poder, eso no es una democracia.” Tan no lo es, que el pueblo les dio la espalda.

LA-IDA HACE COMO QUE NO VE Y NO ESCUCHA.

Sentada en su cómoda sillota y disfrutando del confort que le brinda su aire acondicionado, la corrupta e innombrable goberladrona de la tierra de serpientes y garrapatas condujo una edición más de su “Maragos” (Martes de la Rata Asquerosa, Gorda y Sinvergüenza). Tuvo que humedecer su enorme boca para hablar de su mundo ideal pintado de guinda.

Montada en su cadena de mentiras y barbaridades, calificó de histórica la jornada del domingo, pese a que nueve de cada diez votantes decidieron no participar o anular su voto. Ponderó que ahora tendremos una justicia más cercana al pueblo, transparente y representativa… ¿Alguien se habrá tragado ese pibinal? No creemos que ni siquiera sus aplaudidores a sueldo ahí presentes lo hicieron.

Porque si algo ha caracterizado a esta cínica tirana es que tiene sometido al Poder Judicial, que lo usa como arma para someter al pueblo, no para representarlo, y que no es transparente, pues no rinde cuentas y es más opaca que sus cejas. No se ha dado cuenta de que ya decepcionó a los ciudadanos, y que, por lo mismo, no le creen ninguna de sus mentiras. ¿Se lo podrá decir alguno de sus asesores?