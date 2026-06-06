sábado, junio 6, 2026
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DESAPARECEN CHOFER Y 2 REMOLQUES LUEGO DE QUE COMANDO ARM∆DO ROBÓ Y ABANDONÓ UN TRACTOCAMIÓN

Sobre la carretera Escárcega–Villahermosa, un comando armado se apoderó de un tractocamión con doble remolque, el cual horas después abandonó sin las cajas acopladas ni el chofer, a quien se presume privó de su libertad.

El conductor fue identificado como Arturo Villa Carrera, y se pide apoyo a la ciudadanía para que aporten cualquier información que contribuya a su ubicación, al número telefónico 272 102 0806.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del conductor y los remolques.

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