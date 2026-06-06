ALUMNOS DEL CECYTEC SON SORPRENDIDOS CONSUMIENDO DROG∆ EN EL PARQUE DE CONCORDIA: REPORTE 911; “¿SABE QUÉ HACEN SUS HIJOS?”

El sitio web de noticias y medios de comunicación Reporte 911 dio a conocer que en el parque de Concordia, agentes policiacos sorprendieron a estudiantes del Cecytec fumando mariguana.

Los genízaros reportaron el hecho a las autoridades del plantel, donde descubrió que los menores al parecer escaparon o “rayaron” clases, y al regresarlos a las instalaciones escolares fueron reportados con sus padres, para que acudan por ellos.