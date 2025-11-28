A FUEGO 🔥 LENTO | DANZA CON ROBOS

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

En un cúmulo de total opacidad y esgrimiendo la urgencia de contar con un monto de mil millones de pesos para realizar obras de estrategias bien calculadas como las célebres ESCALERAS ELÉCTRICAS EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CDMX, nuestra trotamundos gobernadora de Campeche pide con enternecedora actitud, se aprueben los requerimientos de su endeudamiento.

No puede ser más absurdo- a punto de concluir su nefasto sexenio – que se tenga semejante postura cuando desde PALACIO NACIONAL la maravillosa presidenta mejor calificada de la VIA LÁCTEA nos hace un recorte de 15 mil millones en el presupuesto campechano ,pero nos asegura venir seguido para ver el avance del EMPORIO DE ARROZ CON LECHE que habrá de convertirse en referente hemisférico y envidia interplanetaria.

En realidad no encuentro una lógica para el endeudamiento y menos las justificaciones al esgrimir que su eterno aliado para los montajes de desafuero Alejandro Moreno Cárdenas- dejaría un ADEUDO de 2500 millones y por ello ,ella tiene derecho de imitar el acto en detrimento de los ciudadanos y futuras generaciones de los 13 municipios de Campeche herencia por 20 años de haberla disfrutado en sus locuacidades.

¿Ya le habrá informado la Secretaria de Finanzas de Moreno Cárdenas cuantos millones se canalizaron para financiar MORENA en Campeche y a cuánto ascendía la maleta de cada día 20 del mes Aníbal Ostoa recibía puntualmente ?

No me cuadra cuando en su primer año de gobierno, la gobernadora Sansores Sanromán anunció devolvía a la Federación 879 millones de pesos por no tener ningún rubro para aplicarlo y el presupuesto anual – sin señales de obras o beneficios – se habían gastado en el peculiar PROCESO DE DIAGNÓSTICO para conocer la Entidad donde fuera dos veces Senadora y dos Diputada Federal con sus incursiones violentas a la jugosas campañas fracasadas por la gubernatura.

Es evidente que la Señora gobernadora ha sublimado una creatividad en su administración para aprovechar el afecto – complicidad presidencial de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la Dra y Científica Claudia Sheinbaum Pardo , para darle rienda suelta a toda su capacidad de manipulación de las emociones humanas, la aplicación de técnicas aprendidas en Argentina para el manejo de- masas y mensos- a grado colosal, con su interminable y bestial SHOW DE LOS MARTES mientras los millones del presupuesto se esfuman entre danzas, loas y vulgaridades cargadas de histrionismo.

Pero un acto de esta magnitud no puede pasar sin su respectivo montaje de resistencia y el PRIMER ACTOR del Congreso y los de reparto de utilidades con ALITO, se sublima en hacerlo emocionante, con una pose de inexistente vergüenza .

El adeudo se aprobará pues nada se puede negar a nuestra Graciosa Majestad Campechana pues el cariño sincero desde Palacio Nacional ya dio su aprobación plena y el “KO’OX MI NIÑA” pues los viajes ,vacaciones vitalicias de sus consentidas- consentidos requieren mucho presupuesto es un lujo que se debe financiar sin límites.

Mientras tanto la danza de millones solamente se reflejan en la TRANSFORMACIÓN FÍSICA DE LAS COFRADÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO que se han realizado toda suerte de modificaciones estéticas y son envidia de la buena , dentro de los divos del BOTOX, reconstrucción de arte en Proctología y los injertos de plástico fino.

¡POBRE CAMPECHE!