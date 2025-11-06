A FUEGO 🔥 LENTO | CAOS DEL KO’OX CHINO

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Hay una crisis profunda en el transporte GUINDA – MAYA -de la Sra. Gobernadora Layda Sansores y está en chino , se pueda resolver cuando la orden es no cambiarle ni una coma al decreto de SU MAJESTAD .

El genio de la estupidez que decidió cambiar rutas no tiene perdón.

Los campechanos de la capital sufren esperas bajo el sol , lluvia y salen sin saber donde termina el traslado .

Gran enojo en todas las colonias ,choques entre los vehículos chinos , accidentes en las colonias ,en los cerros y no sabemos si en estas lluvias pueden tener la potencia para frenar y no SUCEDA UNA TRAGEDIA .

Después de estar bajo el candente sol esperando el transporte ” gratis” con inducción electorera y politiquería , las familias- adultos vulnerables y niños- entran a la ” NEVERA RODANTE MAYA- CHINA ” con un clima sin estar regulado.

Nadie puede discutir el negocio jugoso que ha representado el tema del TREN LIGERO – QUE NO ES TREN SINO TROLEBÚS- y los KO’OX PARA HACER NEGOCIOS CHINOS – disfrutar el privilegio del poder – lograr imponer todos los caprichos y no tener ninguna preocupación de rendir cuentas PUES LA TOLERANCIA DE LÓPEZ OBRADOR SE HA CONSOLIDADO CON Claudia Sheinbaum Pardo y Laydita es intocable .

Se ha sentado precedentes de hacer obras- chanchullo inservibles , pero muy jugosas en la tranza, PUES ENTRE CHANTA , SHOWS Y RISAS NOS DAN DE COMER LONGANIZA.

Todavía recuerdo aquel ADO Prestado en la primera campaña externa del PRD en 1997 ,cuando el chófer casi se Infartó por el conato de incendio en el rito obligado de Santería con el anafre chispeante y las danzas estridentes .

¡Gran Visión de Negocios de los “ADOS” CON LA “ADA MADRINA” !

Ahí están las ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CDMX, monumento a la OCURRENCIA $EN$ORIAL e impunidad en su SEGUNDO PISO CACIQUIL.

Para variar las calles son una criminal colección de trampas – baches que con las lluvias se convierten en ATENTADOS A LA SEGURIDAD Y VIDA .

Un auténtico paisaje lunar de cráteres del también denominado ” CAMPEBACHES”, NEGOCIO NO MENOS INTERMINABLE por los siglos de los siglos .donde entre Naranjazos y Zarpazos – MONTAJES DE MUTUO ACUERDO- nadie los atiende .

Tan simple era – CON SENTIDO COMÚN – RESPETAR LAS RUTAS ORIGINALES y no hacer un rejuego a la torpeza de antro para encabronar a los ciudadanos, COMPLICARLES LA VIDA Y ROMPER RUTINAS EN SUS TRASLADOS PARA SUS TRABAJOS , ESCUELAS Y DEMÁS.

¿Hasta cuándo seguiremos soportando a la pandilla de forajidos , traídos en versión moderna de los “Pirates” del Jaguar Feudal ?

¡POBRE CAMPECHE!