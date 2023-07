Plaga de gusanos amenaza a manglares de Atasta         

SE ESTÁ ACABANDO CON BARRERA NATURAL CONTRA LA EROSIÓN

El gestor social José Antonio Alcocer Heredia, señaló que existe alerta en la Península de Atasta, Carmen; por la presencia de una plaga de gusanos que está matando miles de hectáreas de manglar.

Reprochó que aun y cuando la SEMARNAT Campeche tiene conocimiento del problema, no ha hecho algo por frenar el impacto que ahora también está provocando que avance la erosión en la parte norte de Atasta pueblo.

Advirtió que, si a la brevedad no se toman acciones para reforestar y evitar que más árboles de mangle se infesten de la plaga, en un periodo no mayor a diez años, tanto la carretera y el pueblo se verán afectados por la erosión al no contar con la barrera natural que representan los manglares.