Hospital decadente sin servicios y fármacos denuncian usuarios

AFIRMAN QUE DE NADA SIRVE FUSIÓN DEL IMSS-BIENESTAR

La ciudadanía asegura que en el Hospital IMSS-Bienestar de Xpujil no hay servicio de ultrasonido, rayos x o laboratorio, por lo que deben desembolsar por tales servicios

Así lo denunciaron habitantes encabezados por Andrés Morales, Guadalupe Hernández y Juan Carlos Santos.

“A esto se le suma la carencia de medicamentos en la farmacia. Sólo tienen algunas del cuadro básico y los pacientes deben comprarlos”, abundaron.

El hospital se encuentra en una situación decadente. Sólo obtenemos la consulta, pero no el resto de los servicios, además la espera es larga para ser atendidos.

“Llevé a mi hijo con complicaciones infecciosas respiratorias y tardé más de dos horas para recibir la atención en urgencias”, dijo uno de los afectados.

El doctor me recomendó practicarle un ultrasonido pero me envió fuera del hospital, al referir que el nosocomio no cuenta con este servicio.

Asimismo acudí a la farmacia para solicitar el medicamento y no lo hubo por desabasto.

“Vemos que de nada sirve que el hospital sea ahora IMSS-Bienestar si no nos ayuda a salir de una crisis”, puntualizaron.