ASECAM no debe ser omisa, pues sería corrupta: Medina

REPUDIÓ QUE NO HAYA DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN OBRAS DEL 2021.

Si la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) halló irregularidades en obras ejecutadas en 2021, al inicio del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, se tiene que aplicar la ley a los responsables, porque la omisión, también es corrupción, fustigó el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Estatal, Ricardo Miguel Medina Farfán.

Y repudió que no exista ninguna denuncia por parte de la Secretaría de la Contraloría (Secont) por estos hechos, que fueron mediáticamente exhibidos al inicio de la actual administración.

Luego de que el secretario de Administración y Finanzas (Safin), Jezrael Isaac Larracilla Pérez, confirmara que no hay denuncias por las anomalías encontradas en diversas obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop), el priísta sentenció que, si existen presuntos actos de corrupción y fallos estructurales que ponen en riesgo a la ciudadanía, se tiene que actuar y no apostarle a que la gente lo olvide.

“Deberían anteponerse las normas de protección civil, sería lamentable que pase una desgracia humana, y eso ya no será responsabilidad de quien la hizo, sino de quien es omiso, porque la omisión es causa de responsabilidad y, si se definió algo ilícito, lo que no se haga para darle seguimiento es omisión y ésta también es corrupción”.

El legislador local del tricolor manifestó que la transparencia es un tema pendiente de la Administración Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y asentó que no se puede enarbolar la bandera de combate a la corrupción si la ley no se aplica, o no se hace de forma pareja, incluyendo a quienes hoy integran el Gobierno, cuando existen evidencias que demuestran ilicitudes.

“Cualquier observación de una autoridad, en este caso la Asecam, se tiene que esclarecer. Si hay responsabilidades, se debe aplicar la ley, y si no hay, la autoridad que hizo las imputaciones también tiene que dar la cara y decir qué fue lo que encontró, justificar las observaciones, pero lo que no se vale es que dejen a medias a la ciudadanía, porque eso es jugar con la ley”, finalizó el diputado del tricolor.