Denuncia pésimo servicio del IMSS Carmen

José Bonilla López, Un derechohabiente del IMSS Carmen, que fue víctima de diez infartos, denunció que durante tres días estuvo hospitalizado, pero el tratamiento suministrado no fue el adecuado y en lugar de mejorar empeoró su condición, desafortunadamente luego de darle de alta no quisieron suministrarle medicinas básicas como el paracetamol con naproxeno porque no hay abasto.

José de 59 años de edad es discapacitado y pensionado a raíz de un accidente de su trabajo como buzo, por una burbuja de nitrógeno residual.

Explicó que desde el fin de semana pasado estuvo en el Hospital del IMSS Centro porque fue víctima de 10 infartos, lo que provocó que se le paralizara el brazo izquierdo y la muñeca no le responde para sus actividades habituales, pero la falta de un tratamiento adecuado complicó su recuperación.

Dijo sentirse decepcionado de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el servicio de las instituciones de Salud de México iba a cambiar, pues lejos de eso, en los hospitales solo hay personal que maltrata; así como deficiencias en instalaciones, equipamiento y medicamentos.