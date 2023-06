Se debe legislar por derechos, y no con fobias

REPROCHAN QUE LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO ESTÉ EN LA CONGELADORA

Al sentenciar desde la tribuna del congreso local, que conmemorar fechas no sirve de nada, si no se garantizan los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual, el diputado morenista César González David reprochó a la actual legislatura que mantengan en la congeladora la ley de identidad de género y les recordó a los diputados y diputadas que están para servir a las y los ciudadanos, y no pueden prevalecer las fobias.https://youtu.be/cqAPa-_J5wE