Mauricio Vila anuncia que no será candidato para la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila (PAN), declinó buscar la candidatura presidencial de 2024 con la oposición al considerar que, por ahora, hay perfiles que sí podrían estar concentrados en ello de tiempo completo.

En su cuenta de Twitter, dejó un posicionamiento donde explica su decisión. Vila era uno de los posibles aspirantes que sonaban entre comentaristas políticos como posible candidato de la alianza PANPRI-PRD para la elección presidencial de 2024.

En su carta abierta, dirigida al pueblo de Yucatán, el político panista argumentó que su actual responsabilidad le exige permanecer en el cargo hasta el final de su mandato.

Si bien no hace referencia a los métodos de elección de la alianza opositora, que consisten en recolectar firmas y competir en elecciones internas, es el segundo político que anuncia que no participará en el proceso, luego que el senador por el grupo plural, Germán Martí- nez, lo hiciera horas antes. “Después de un largo proceso de reflexión, desde el amor y compromiso con mi Estado, he decidido no participar en el proceso de elección de candidatos para la Presidencia de México de mi partido, el Partido Acción Nacional”, explica en su escrito.

Señala que las razones de esta decisión se dividen en dos aspectos: los grandes proyectos que tiene en puerta Yucatán, que marcarán el rumbo de esa entidad en los próximos 30 años, y su convicción personal de que ser candidato a la presidencia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. “La alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo”, subraya.

“En la alianza, tenemos grandes perfiles, mujeres y hombres honestos, trabajadores y capaces, de los que estoy seguro va a emanar una candidata o candidato que pueda representar y llevar a buen puerto las demandas de todos los mexicanos, que busque la unidad nacional y siempre lo mejor para el país. Que impulse el combate a la desigualdad, a la inseguridad, el desarrollo económico y el social: a ellas y ellos les deseo éxito y les reitero: cuentan con mi apoyo”, destaca en su carta.

Enumeró además los proyectos que tiene encaminados en su Estado: “Proyectos como la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, con el que se va a convertir en uno de los más importantes de Latinoamérica y sitúa una nueva frontera comercial con EU; la puesta en marcha del Va y Ven, un moderno sistema de movilidad; la implementación del IE-tram, el primer servicio de transporte público 100 por ciento eléctrico (de todo el sureste y) único en su tipo en el continente; entre otros.